Rado推Centrix系列七夕情侶對錶　檀健次代言化身「男朋友」佩戴

農曆七月初七是七夕，這個源自牛郎織女在鵲橋相會的浪漫傳說，令這天被視為「中國情人節」。今年七夕是8月19日，不少人都會為另一半花心思準備禮物，瑞士製錶品牌Rado（瑞士雷達表）近日為Centrix晶萃系列推出全新情侶對錶，並邀請品牌全球代言人、內地人氣男星檀健次化身「男朋友」親身佩戴。新款腕錶繼續採用品牌標誌性的高科技陶瓷材質，主打耐磨且觸感溫潤，為情侶提供兼具實用與美感的情人節送禮之選。



斯和妻子Rolex搭AP頂奢腕錶成焦點！完美示範神仙情侶腕錶搭配

瑞士製錶品牌Rado（瑞士雷達表）近日為Centrix晶萃系列推出全新情侶對錶，並邀請品牌全球代言人、內地人氣男星檀健次化身化身「男朋友」親身佩戴。（Rado官網圖片）

新款腕錶繼續採用品牌標誌性的高科技陶瓷材質，主打耐磨且觸感溫潤，為情侶提供兼具實用與美感的情人節送禮之選。（Rado官網圖片）

女裝「開芯白」腕錶：半鏤空設計透視機芯

這次主打的女裝款式為Centrix晶萃系列「開芯白」腕錶，最大特色在於錶盤採用了半敞開的鏤空視窗設計。佩戴者可直接透視內部機芯的精密運作，機芯零件表面更飾有波紋陽光紋理。錶盤採用白色珍珠母貝材質，並鑲嵌了12顆鑽石作為時間刻度，配搭玫瑰金色的「Jubilé」與「RADO」品牌標誌，錶帶則以玫瑰金色PVD鍍層精鋼結合白色高科技陶瓷，整體感覺優雅溫婉。

主打的女裝款式為Centrix晶萃系列「開芯白」腕錶，最大特色在於錶盤採用了半敞開的鏤空視窗設計。（Rado官網圖片）

機芯零件表面更飾有波紋陽光紋理。錶盤採用白色珍珠母貝材質，並鑲嵌了12顆鑽石作為時間刻度，配搭玫瑰金色的「Jubilé」與「RADO」品牌標誌。（Rado官網圖片）

男裝鑲鑽腕錶：棕色錶盤配80小時動力儲存

與女裝款式互相呼應的男裝Centrix鑲鑽腕錶，錶盤尺寸為39.5毫米，適合大部份男士手腕。腕錶採用無邊框藍寶石水晶鏡面，配以棕色太陽紋錶盤及拋光玫瑰色精鋼錶殼，並同樣點綴了12顆威塞爾頓（Wesselton）鑽石，設計沉穩而不失奢華感。性能方面，男裝款式搭載了Rado R763自動機械機芯，配備Nivachron™防磁遊絲，動力儲備長達80小時。品牌表示，機芯經過5方位測試檢驗，以確保走時精準可靠。

男款採用無邊框藍寶石水晶鏡面，配以棕色太陽紋錶盤及拋光玫瑰色精鋼錶殼，並同樣點綴了12顆威塞爾頓（Wesselton）鑽石，設計沉穩而不失奢華感。（Rado官網圖片）

男裝款式搭載了Rado R763自動機械機芯，配備Nivachron™防磁遊絲，動力儲備長達80小時。（Rado官網圖片）

高科技陶瓷抗刮耐磨 炎夏佩戴輕盈舒適

除了機芯設計與亮眼外觀，今次Centrix晶萃系列對錶亦延續了Rado引以為傲的材質工藝。錶帶結合了精鋼與高科技陶瓷（High-Tech Ceramic），具備極高的耐磨抗刮特性，即使日常頻繁佩戴亦能保持歷久常新；其觸感溫潤輕盈，能迅速適應人體體溫。面對夏季炎熱潮濕的天氣，佩戴起來更為通爽不過敏。將高科技材質結合流線型設計，成為情侶在七夕傳遞心意的時尚之選。

其觸感溫潤輕盈，能迅速適應人體體溫。面對夏季炎熱潮濕的天氣，佩戴起來更為通爽不過敏。（Rado官網圖片）