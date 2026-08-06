LV陀錶Escale en Alaska曝光！純手工雕琢將阿拉斯加生態凝於手腕

Louis Vuitton路易威登（簡稱LV）旗下位於瑞士日内瓦的La Fabrique du Temps高級製錶工坊，正式發表了品牌成立以來結構最繁複的陀錶（又稱懷錶）作品——「Escale en Alaska」（阿拉斯加之旅）。這枚直徑50毫米的18K白金陀錶，屬於品牌「Escales Autour du Monde」（環球之旅）高奢系列，巧妙將高級製錶兩大頂級複雜功能與傳統藝術工藝融為一體，以阿拉斯加的瑪格麗冰川（Margerie Glacier）為靈感，在直徑僅數公分的錶盤上重現北極阿拉斯加的極地風光，宛如「手腕上的微型劇場」。



路易威登（Louis Vuitton）旗下位於瑞士日内瓦的La Fabrique du Temps高級製錶工坊，正式發表了品牌成立以來結構最繁複的陀錶作品——「Escale en Alaska」（阿拉斯加之旅）。（官網圖）

錶盤變身微型劇場：企鵝鯨魚動態呈現

LV推出的這枚陀錶，摒棄了傳統指針作為視覺主角的思維，轉而將錶盤打造為一座精細的微型劇場，錶盤內部搭載了Jacquemart活動人偶機制（Jacquemart Automaton），能驅動17個活動零件，帶來多達9種動態效果。LONGINES Conquest Heritage中央動力儲存系列 冰藍錶面展現活力

LV推出的這枚陀錶，摒棄了傳統指針作為視覺主角的思維，轉而將錶盤打造為一座精細的微型劇場。（官網圖）

在陀錶的錶面上，北極光與旋轉金色羅盤玫瑰的背景下，冰川場景栩栩如生，見到藍鯨在海中游弋，擁有手工雕刻白金牙齒的虎鯨探出水面，企鵝家族則在漂浮的冰山上蹣跚前行，甚至連品牌標誌性的迷你旅行箱也能緩緩開啟與關閉，露出內裏的Monogram花卉圖案。錶盤同時鑲嵌一顆0.05克拉的Monogram Star式切割鑽石，形如夜空中劃過的流星。

LV品牌標誌性的迷你旅行箱也能緩緩開啟與關閉，露出內裏的 Monogram 花卉圖案；錶盤同時鑲嵌一顆0.05克拉的Monogram Star式切割鑽石，形如夜空中劃過的流星。（官網圖）

460小時純手工雕琢 32色琺瑯歷35次高溫燒製

為了呈現極地冰雪與海洋的層次質感，La Fabrique du Temps的大師級工藝師共使用了32種不同色調的微繪琺瑯，歷經35次單獨高溫燒製，整體琺瑯工序耗時長達300小時。此外，錶盤上的動物雕刻與冰川細節，亦需要額外投入160小時的純手工立體雕刻，展現極致工藝。

為了呈現極地冰雪與海洋的層次質感，La Fabrique du Temps的大師級工藝師共使用了32種不同色調的微繪琺瑯，歷經35次單獨高溫燒製，整體琺瑯工序耗時長達300小時。（官網圖）

搭載751個零件機芯 集成三問報時與陀飛輪

LV這款陀錶內部的機芯靈魂為LFT AU14.03手動上鍊機芯，整組機芯由高達751個經過手工打磨潤飾的零件組裝而成，除了複雜的動態人偶模組外，機芯還集成了三問報時（Minute Repeater）與飛行陀飛輪（Flying Tourbillon）兩大複雜功能。為了不遮擋錶盤的藝術繪圖與動態雕刻，指針特別採用藍鋼材質，並巧妙移至錶盤邊緣的特定軌道位置。

LV這款陀錶內部的機芯靈魂為LFT AU14.03手動上鍊機芯，整組機芯由高達751個經過手工打磨潤飾的零件組裝而成。（官網圖）

整套產品隨附一條專屬訂製的18K白金陀錶鏈，以及一款高雅的藍色皮革展示袋，為這座掌上藝術品展現極致工藝。（官網圖）

Escale en Alaska陀錶厚度為19毫米的18K白金錶殼外圍，精細鐫刻著雨滴與雪花紋飾，錶圈則精心鑲嵌了60顆彩色藍寶石、鑽石與碧璽，象徵極光的絢爛光彩。整套產品隨附一條專屬訂製的18K白金陀錶鏈，以及一款高雅的藍色皮革展示袋，為這座掌上藝術品展現極致工藝。亨利慕時複雜工藝的巔峰之作 疾速者三問報時陀飛輪腕錶征服水陸