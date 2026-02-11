男朋友情人節禮物2026｜從Ami到BV 精選男士最想收到的16款禮物

情人節不只是甜蜜時刻，也是展現心思與品味的節日。不少女士可能都會煩惱，男士們到底最常受到怎樣的情人節禮物？其實，挑選送給另一半的禮物，與其盲目追求驚喜，不如選擇能讓他長久使用、同時流露個人風格的單品。一物從男士角度出發，推薦的禮物涵蓋經典針織、腕錶、皮具、香氛以至音響組合，讓這些細膩而實用的禮物成為生活的一部分。



男朋友情人節禮物2026｜ 1. Polo Ralph Lauren Cable-Knit Cotton Quarter-Zip Sweater

近年Polo Ralph Lauren 可謂是掀起了 Quarter-Zip 熱潮，經 Sana、Hailey Bieber 等名人加持後成為潮流必備單品。品牌以純棉演繹經典麻花針織，半拉鏈設計方便與襯衫或 T‑shirt 層次搭配，輕鬆穿出「老錢風」Old Money感覺，秋冬必備！

男朋友情人節禮物2026｜ 2. Ami Paris White Wool Ami De Coeur Crewneck Sweater

Ami Paris 的白色羊毛 Ami De Coeur 圓領冷衫則以柔軟質地與品牌的標誌心形圖案，散發法式隨性浪漫，為低調造型加入一點趣味與甜蜜暗示，是冬季造型中添上柔和溫暖的一筆。

男朋友情人節禮物2026｜ 3. Maison Margiela Sprinters

Maison Margiela Sprinters 鞋款以復古跑鞋為藍本，鞋身混合 drill 布料、長毛麂皮與小牛皮，經特別做舊處理，呈現帶年代感的質感效果。 鞋舌印上最具品牌代表性的數字標誌，鞋底加入橡膠元素與「22」編號細節，配合鞋跟品牌經典縫線設計，體現品牌解構風格。

男朋友情人節禮物2026｜ 4. Balenciaga Men's Triple S.2 Sneaker in Black/dark Grey

Balenciaga Triple S.2 由現任創意總監 Pierpaolo Piccioli為品牌經典鞋款Triple S加添新元素 ，以黑與深灰色調演繹招牌厚底輪廓，營造誇張卻平衡的街頭比例。鞋面採三種不同紋理拼接，呈現豐富層次；多層鞋底結構增強視覺份量感，無論搭配窄身褲或闊腳褲都能成為造型焦點，是一對一穿即顯個人風格的 “Dad Shoes”。

男朋友情人節禮物2026｜ 5. Bottega Veneta Intrecciato Bi-Fold Wallet

Bottega Veneta 這款黑色對摺銀包以標誌 Intrecciato 編織小牛皮製作，觸感柔軟，手工精緻，同時感覺低調而不張揚，展現品牌一貫樸實與奢華兼有的獨特氣質。內裡設有紙幣夾層與多個卡位，成熟男士必備！

男朋友情人節禮物2026｜ 6. Delvaux Léonce Compact Wallet

Delvaux Léonce Compact Wallet採用細膩小牛皮，外形方正俐落，以簡約線條彰顯低調而講究的品味。內部更劃分卡位、紙幣與散紙格，適合偏好薄身輕便錢包的你，兼具實用與優雅。

男朋友情人節禮物2026｜ 7. Tissot Ballade 39mm

Tissot Ballade 39mm 搭載 Powermatic 80 機芯，提供高達 80 小時 的動力儲存，走時更穩定且具優異的防磁性能，實用性極高。錶盤佈局清晰，四周以精緻坑紋錶圈環抱，向傳統製錶工藝致敬；雙面防眩藍寶石水晶鏡面確保任何角度皆有優異讀時清晰度。

指針與時標塗覆 Super‑LumiNova® 夜光塗料，使面盤在各種光線下都易於辨識。旭日紋 guilloché 鑲飾增添深邃質感，搭配羅馬數字時標，散發經典而永恆的韻味。整體以五鏈節快拆錶帶收尾，錶殼與鍊帶採拋光與拉絲混合處理，輕鬆融入襯衫、西裝或 smart casual 的日常穿搭。

男朋友情人節禮物2026｜ 8. KEF Muo

針對喜愛音響的男友，或者亦可考慮KEF的出品。KEF Muo 以品牌獲獎揚聲器技術為基礎，重新定義便攜音響的性能上限。它將 KC62 與 KC92 的設計精髓濃縮於纖薄機身，低音單元採用創新 P‑Flex 懸邊，呈現精準且細膩的低頻；全新 19mm 專屬球頂高音進一步提升高頻解析，並搭載藍牙® 5.4 與 aptX Adaptive™，帶來高保真、低延遲的無線傳輸。體積小巧卻能輸出有力且層次分明的聲音，為每個瞬間注入優質聲響。

男朋友情人節禮物2026｜ 9. LOEWE 001 香水

LOEWE 001 香水 （LOEWE）

LOEWE 001 以清新木質調為主軸，前調散發乾淨透亮的氣息，隨後轉入溫暖的檀木與麝香中後調，整體呈現乾淨、安靜且易於記憶的香氛輪廓。香氣不張揚，卻在細節處留下獨特印象，適合喜歡低調品味的男士。

男朋友情人節禮物2026｜ 10. BYREDO ALTO ASTRAL EDP

Byredo Alto Astral （Byredo）

Alto Astral 以椰香為主軸，前調帶來清爽明亮的微辣感，隨後茉莉花瓣與麝香逐步注入溫柔暖意；基調由檀香、喀什米爾木與鹽琥珀交織，呈現既清新又飽滿的層次。香氣隨時間變化，由明亮轉為帶有煙燻感的溫暖香草，給人一種神秘且迷幻的感覺。

男朋友情人節禮物2026｜ 11. Diageo Clynelish 18年 ‘Waxen Sun’

Diageo Clynelish 18年 ‘Waxen Sun’ （Diageo）

對於愛酒的男士而言，Whiskey威士忌可能亦是一個貼心的選擇。Diageo 將 Clynelish 以再充桶熟成，並加入源自蒸餾「切割點實驗」的「鳳梨酒心」試驗酒液，帶出細緻的熱帶果香與活力氣息。這些明亮果香與酒體中沉穩的土壤氣息、溫潤的蠟質蜂蜜調和共鳴，呈現出既清新又富層次的風味輪廓。

男朋友情人節禮物2026｜ 12. Ruinart Rose 香檳

Ruinart Rose 香檳 （Ruinart）

Ruinart Rosé 呈現柔和的淡粉色澤，入口綻放紅莓果香與細緻氣泡，酸度與果甜取得完美平衡，輕盈中帶有明確結構感。無論搭配海鮮或白肉，或單獨細品，都是情人節晚餐的理想之選。

男朋友情人節禮物2026｜ 13. B&O BEO Grace

B&O Beo Grace 向經典有線耳機 A8 致敬，設計靈感取自高級珠寶，呈現極簡北歐美學。機身線條流暢，採拋光鋁材打造，佩戴時低調卻不失質感；充電盒以珍珠基底點綴，細節更顯奢雅。聲學部分配備 12mm 鈦金屬驅動單體，並搭配精密加工的鋁質網罩，支援 Dolby Atmos 優化的空間音訊，能根據環境與耳形自動調整音效與降噪設定，並具備風噪降低功能，提供舒適且具層次的聽感體驗。

男朋友情人節禮物2026｜ 14. Cartier Clash de Cartier bracelet, medium model

如果你的預算更加充裕，又打算贈送一份令他更難忘、更感動的禮物，不妨參考以下例子。其中，Clash de Cartier 中碼手鐲以 18K 白金打造，將鉚釘、圓珠與方形飾釘組成具節奏感的幾何鏈節，形成既俐落又具立體感的金屬網狀效果。 設計同時帶有 punk 氣質與精緻珠寶工藝，單戴已足夠成為手腕焦點，亦可與腕錶或其他手鏈疊搭，營造個人風格。

男朋友情人節禮物2026｜ 15. CHAUMET Bee de Chaumet bracelet

Bee de Chaumet 以金蜂巢結構向活潑的蜜蜂致敬，採用纖細金屬線條勾勒蜂身與翅膀，象徵守護、勤奮與甜蜜關係。幾何節奏在手腕上形成連續的視覺律動，線條簡潔卻富細節，為日常造型增添一抹詩意與深意。

男朋友情人節禮物2026｜ 16. TAG Heuer Carrera Chronograph 41mm

TAG Heuer Carrera 41mm 計時腕錶以迷人的藍色環形磨砂錶面呈現和諧而精緻的視覺效果，向精準與性能致敬。腕錶搭載品牌自製 Calibre TH20‑01 自動機芯，兼具計時功能與日期顯示；同色系 Tricompax 佈局帶來對稱美感與清晰讀時體驗。位於 3、6、9 點的 azurage 飾紋計時盤配以藍色外圈，在標誌性的 Glassbox 藍寶石水晶鏡面與立體錶緣映襯下展現細膩層次。

拋光鍍銠指針與刻度塗覆 白色 Super‑LumiNova® 夜光塗層，提升亮度與辨識度。錶殼線條利落，計時小盤保有工具錶的實用美學；金屬錶帶採拋光與拉絲混合處理，兼具運動感與正式氣質。