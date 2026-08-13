LV 2026七夕限定！Color Blossom頸鍊首配紅玉髓密鑽 4款新錶登場

8月19日農曆七月七日，是被稱為「中國情人節」的「七夕」，不少有情人會趁這天向愛侶表達心意，而路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年七夕以「心意圖書館」為主題推出限定系列產品，主打經典Color Blossom珠寶與手錶作品。今次登場的七夕限定款式頸鍊，為品牌首度將鮮豔的巴西紅玉髓與閃爍密鑲鑽石融匯於同一枚花卉之中，同步發表的四款全新26毫米Color Blossom手錶，則配搭粉色珍珠母貝與18K玫瑰金設計，成為今年七夕高雅且具層次感的浪漫疊搭之選。



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路易威登（Louis Vuitton）今年七夕以「心意圖書館」為主題呈獻限定系列產品，主打經典Color Blossom珠寶與手錶作品。（Louis Vuitton官網圖片）

首度融合紅玉髓與密鑲鑽石 拆解限定頸鍊細節

Louis Vuitton經典Color Blossom珠寶系列誕生於2015年，設計靈感源自品牌創辦人之子喬治威登（Georges Vuitton）於1896年創作的Monogram花卉圖案。

Louis Vuitton於今年七夕限定款頸鍊，首度將紅玉髓與密鑲鑽石融匯於同一枚Monogram花卉圖案中。品牌特別嚴選來自巴西的頂級原石，紅玉髓色澤呈現由透亮朱紅過渡至醇厚棕紅的自然色階，寶石經由手工拋光打磨，配18K玫瑰金底座與閃爍密鑲鑽石，在日光與燈光折射下展現出豐富而立體的視覺效果。

Louis Vuitton於今年七夕限定款頸鍊，首度將紅玉髓與密鑲鑽石融匯於同一枚Monogram花卉圖案中。（Louis Vuitton官網圖片）

品牌特別嚴選來自巴西的頂級原石，紅玉髓色澤呈現由透亮朱紅過渡至醇厚棕紅的自然色階。（Louis Vuitton官網圖片）

除了限定頸鍊之外，Louis Vuitton亦將Color Blossom的標誌性設計語彙延伸至高級手錶領域，全新的Color Blossom手錶採用26毫米Monogram花卉圖案錶殼，拋光鵝卵石形輪廓搭配弧形曲線，令錶殼宛如貼合手腕綻放的花朵。

品牌將Color Blossom的標誌性設計語彙延伸至高級手錶領域。（Louis Vuitton官網圖片）

全新Color Blossom手錶採用26毫米Monogram花卉圖案錶殼，拋光鵝卵石形輪廓搭配弧形曲線，令錶殼宛如貼合手腕綻放的花朵。（Louis Vuitton官網圖片）

Color Blossom系列推出四種不同材質與配色組合：

1. 精鋼款：

精鋼錶殼搭配白色珍珠母貝錶盤與淺米色皮帶，風格簡約內斂。

Color Blossom, quartz movement, 26mm, stainless steel and white mother-of-pearl. HK$36,000.00（Louis Vuitton官網圖片）

2. 玫瑰金粉母貝款：

玫瑰金錶殼搭配粉色珍珠母貝錶盤與淡粉色皮帶，柔美雅致。

Color Blossom, quartz, 26mm, Rose gold and white mother-of-pearl with pink hues HK$85,000.00（Louis Vuitton官網圖片）

3.黃金天河石款：

18K黃金錶殼搭配鮮明天河石錶盤與同色系皮帶，色彩亮眼搶眼。

Color Blossom, quartz, 26mm, Yellow gold and amazonite HK$95,500.00（Louis Vuitton官網圖片）

4. 玫瑰金鑽石款：

玫瑰金錶殼密鑲鑽石，搭配白色珍珠母貝錶盤，展現精緻質感。

Color Blossom, quartz movement, 26mm, rose gold, white mother-of-pearl and diamonds.HK$148,000.00（Louis Vuitton官網圖片）

暖色調自由疊搭 展現獨特個人時尚品味

Color Blossom系列一向鼓勵佩戴者隨心疊搭（Stacking），今年七夕主打的紅玉髓頸鍊與粉色珍珠母貝手錶，以朱紅與淡粉兩種暖色調互相交織，不僅極具節日浪漫氛圍，亦能輕鬆與系列中的耳環、戒指或手鍊互相襯托，為日常配搭帶來更豐富的時尚層次。