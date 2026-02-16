香港設計師KINYAN LAM入圍LVMH Prize準決賽 盤點6位值得關注新星

LVMH Prize 2026 準決賽名單日前正式公布，香港的新晉設計師 KINYAN LAM成功入圍準決賽的最後20強名單！要知道這項備受矚目的時尚界大賽，稱得上是來自世界各地的新晉設計師孵化搖籃，當中不少曾獲獎的設計師現已成功闖出名堂，包括 Simon Porte Jacquemus （Jacquemus 創意總監）、Grace Wales Bonner（Hermès 新任男裝創意總監）、井野將之（日本品牌Doublet 設計師）及 Rok Hwang（韓國品牌Rokh設計師）。究竟今屆有哪些入圍品牌值得大家關注？一物精選了其中6個設計師及其主理品牌，6個品牌各具文化底蘊與現代美學，絕對值得關注！



1. KINYAN LAM

港產設計師 KINYAN LAM 今次入圍 LVMH Prize 2026 二十強，成為繼 JOURDEN（2015） 與 PONDER.ER（2024） 後第三個獲此肯定的香港品牌。他於 2020 年於時裝界搖籃之一的倫敦時裝學院畢業，其後再於 2023 年創立同名品牌。

早在遠赴倫敦深造前，他於 HKDI 學習期間，便發現對植物印染的濃厚興趣；獲得獎學金後，他遠赴法國師從天然染色大師 Michel Garcia 深造，回港後致力以本地植物與中藥材開發天然染料與染印技術。

這段學習的經驗，影響他以天然染料與手工工藝作為品牌設計的主要元素，他以羊毛、麻、有機棉等天然纖維為底，結合植物染色、貴州傳統染織與刺繡，呈現大地色調與漸變紋理的獨特質感，每一項單品均展現他對這份對傳統工藝與可持續染色技術的堅持。

2. KARTIK RESEARCH

Kartik Kumra 於 2021 年在印度新德里創立品牌，主張「Indian Future Vintage」的設計理念，致力把印度各地的傳統工藝融合至當代時裝語言。品牌與在地工匠緊密合作，運用手工刺繡、Kantha 手工絎縫、Khadi 手紡棉布有料、以及鏡面裝飾等傳統技法，讓服飾保留細膩的人手痕跡與深厚的文化印記。

設計以天然纖維及具觸感層次的布料為基礎，透過密集圖騰刺繡、拼布結構與不對稱剪裁的組合，形成極具辨識度的立體輪廓。他的美學語言亦將印度服飾的悠久技藝與現代設計剪裁結合，呈現出一種介乎街頭與高級時裝品牌之間的獨特氣質。

3. SSSTEIN

近年火速冒起的 SSSTEIN 相信是今次入圍品牌較為受港人認知的品牌，這個被視為日本 Quiet Luxury 代表的 SSSTEIN 由淺川喜一郎於 2016 年在東京創立，品牌以 stillness and motion, minimal and maximal, mode and tradition 為核心，透過精準剪裁與高級面料，將經典男裝重塑為當代 unisex 輪廓。

淺川喜一郎擅長 Oversized Blouson、Double‑lapel 與 Reversible 外套及寬褲，並以 Paneling、Off Shoulder 與 Hand‑distress 等工藝，呈現寬鬆卻結構分明的比例。 SSSTEIN 於 2025 年獲得 Fashion Prize of Tokyo，單品亦被 END. 與 SSENSE 上架，品牌實力備受肯定。

4. SHINYAKOZUKA

由小塚信哉於 2015 年在東京創立的品牌 SHINYAKOZUKA，於 2018 年已率先獲得 Tokyo 新人設計師時尚大賞肯定。其品牌單品一向以鬆弛卻帶有重量感的輪廓見稱。 曾旅居倫敦的他深受西方古著、當地文化及建築風格影響，因此品牌亦把復古西方服裝的生活氣息，融合日本傳統和服的概念，結合成現代感服飾。

不少單品以「picturesque scenery（如畫般的情景）」為靈感來源，將他以繪畫、素描記錄下的風景轉化為布面配色、刷舊處理或局部圖案，令服裝像是一幅被穿在身上的畫面。

色彩方面多運用沉穩的藍、灰、卡其與柔和中性色，偶爾以對比色線條或拼布打破單品原有的靜謐感覺，使整體既低調實穿，又帶一點只屬於 SHINYAKOZUKA 的幽默與跳脫感，喜愛寬鬆剪裁的你絕對不能錯過。

5. ACT N°1

意大利品牌 ACT N°1 由 Luca Lin 與 Galib Gassanoff 於 2016 年創立，名稱有「生命中誕生第一幕」之意，成立翌年就已獲得意大利版《Vogue》主辦的"Who Is on Next?"冠軍。品牌融合中國古典元素、90 年代Grunge風格以及阿塞拜疆傳統工藝。

單品以西裝與丹寧為基礎，疊加薄紗、荷葉與雕塑感元素，透過不對稱結構、混合材質與可拆解細節，詮釋身份與性別的流動性。國際巨星如Beyoncé 與 Lady Gaga 等均曾著用，展現其國際影響力。

6. LII

重慶出身的 Zane Li 於 2023 年自紐約時裝學院 FIT 畢業後創立 LII，以簡潔但極具辨識度的剪裁建立起一套都會衣櫥語言。她擅長用俐落線條、乾淨配色與克制細節，營造出冷靜、理性卻不冷漠的現代感。

同時，Zane 也把運動元素巧妙帶入高級成衣，以機能面料與運動風剪裁拼接正式版型

；以及微調肩膊、腰間線條與褲型剪裁，讓外觀保有西裝或襯衫的嚴謹感，穿起來卻輕盈、舒適且活動自如。在細節處理上，Zane 常以大膽的色彩評用、異材質拼接與多層次疊搭製造立體感，呈現出有層次的現代服裝美學。