Rolex Paul Newman地通拿開啟拍賣新時代 盤點7枚過千萬美元名錶

2017年10月26日，荷里活傳奇、賽車愛好者保羅紐曼（Paul Newman）的一枚勞力士宇宙計型Rolex Daytona（地通拿）腕錶在日內瓦富藝斯（Phillips）拍賣會以17,752,500美元（約1.4億港元）的價格落槌成交。可以說，正是該腕錶的拍賣成績，引發了勞力士地通拿鋼錶需求的爆發式增長，進而導致等候名單無限延長以及二手價格持續攀升。



自此，拍賣市場陷入狂熱。但在2017年至2025年間，僅有一枚腕錶的拍賣成交價超過千萬美元，那便是2019年Only Watch慈善拍賣會上的百達翡麗Patek Philippe Ref.6300A-010大師弦音不鏽鋼腕錶（成交價3,100萬瑞士法郎，按當時匯率約3,300萬美元）。

直到2025年，才再次有腕錶拍賣成交價突破千萬美元大關。在當年的日內瓦富藝斯拍賣會上，一枚產自1943年的百達翡麗Ref.1518萬年曆計時不鏽鋼腕錶拍出1,760萬美元。

今年的拍賣結果暗示，我們或許正在步入一個新時代，拍賣成交價超過千萬美元的腕錶將變得越來越普遍。僅今年一年，富藝斯就拍出三枚成交價達到八位數（以美元計）的腕錶。樣本量雖小，但已與過去十年來的數量持平。如果依照周期年，上述提及的百達翡麗Ref.1518腕錶也要計算在內。

2000年代初F.P. Journe製造的20枚Chronomètre à Résonance "Souscription"腕錶的擁有者們，或許正將目光投向秋季拍賣會。如果007號腕錶價值1,390萬美元，那麼2021年以430萬美元售予匿名腕錶價值1,390萬美元，那麼2021年以430萬美元售予匿名買家的001號腕錶，其價值恐怕難以估量。

歷年成交價逾百萬美元的腕錶數量（AI製圖）

過去，拍賣成交價超過百萬美元的腕錶就足夠令人瞠目結舌，如今卻已司空見慣。EveryWatch研究顯示，每年拍賣成交價達到七位數（以美元計）的腕錶數量已從2012年的13枚增至2025年的81枚。2026年剛剛過半，拍賣成交價超過百萬美元的腕錶數量已有70枚。

公開拍賣成交價超過1,000萬美元的腕錶（按時間順序排列）：

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1. Patek Philippe Ref.1518萬年曆計時不鏽鋼腕錶

2016年，百達翡麗Patek Philippe Ref.1518萬年曆計時不鏽鋼腕錶，由富藝斯於日內瓦拍出，成交價1,100萬美元。

2. Rolex Ref. 6239 Cosmograph Daytona "Paul Newman"

2017年，勞力士「保羅紐曼」宇宙計型地通拿腕錶Rolex Ref. 6239 Cosmograph Daytona「Paul Newman」，原屬荷里活明星和賽車傳奇保羅紐曼所有，錶背鐫刻他的妻子喬安娜伍德沃德（Joanne Woodward）的留言「DRIVE CAREFULLY ME」，創下1,780萬美元的世界紀錄。

3. Patek Philippe Ref.6300A-010大師弦音不鏽鋼腕錶

2019年，百達翡麗Patek Philippe Ref.6300A-010大師弦音不鏽鋼腕錶在Only Watch慈善拍賣會上以3,300萬美元的成交價再次打破世界紀錄。

4. 1943年的Patek Philippe Ref.1518萬年曆計時不鏽鋼腕錶

2025年，一枚產自1943年的百達翡麗Patek Philippe Ref.1518萬年曆計時不鏽鋼腕錶在日內瓦富藝斯拍賣會上拍出1,760萬美元。

5. F.P. Journe Chronomètre à Résonance "Souscription No. 007"玫瑰金及鉑金兩地時區腕錶

2026年，F.P. Journe Chronomètre à Résonance 「Souscription No. 007」玫瑰金及鉑金兩地時區腕錶在紐約富藝斯拍賣會以1,390萬美元落槌成交，打破該品牌腕錶的拍賣紀錄。

6. Patek Philippe Ref.2499玫瑰金萬年曆計時腕錶

2026年，一枚產自1951年的百達翡麗Patek Philippe Ref.2499玫瑰金萬年曆計時腕錶在香港富藝斯拍賣會拍出1,030萬美元。

7. Patek Philippe Ref.2523雙錶冠世界時18K黃金腕錶

2026年，一枚百達翡麗Patek Philippe Ref.2523雙錶冠世界時18K黃金腕錶，配以多彩掐絲琺瑯「南美洲」地圖錶盤，在日內瓦富藝斯拍賣會以1,020萬美元落槌成交。

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