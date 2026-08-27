韓國Genesis豪華電動SUV GV90登場！設無B柱對開式車門＋旋轉座艙

韓國豪華汽車品牌Genesis發表旗艦純電SUV GV90，以2024年亮相的Neolun概念車為基礎量產，直接進軍由Rolls-Royce Cullinan及Mercedes-Maybach EQS SUV壟斷的頂級豪華電動車市場。新車搭載現代汽車（Hyundai）集團歷來最大的123.5kWh電池，頂配版本更首度引進無B柱對開式車門（Coach Doors）設計，加上可180度旋轉的前排頭等艙座椅，開創大型電動SUV的標準。



一物開箱｜MINI PAUL SMITH EDITION “Inspired White” 車款

新車搭載現代汽車集團歷來最大的123.5kWh電池，頂配版本更首度引進無B柱對開式車門設計，加上可180度旋轉的前排頭等艙座椅，開創大型電動SUV的奢華標準。（Genesis Global官網圖片）

「朝鮮月亮罐」極簡美學 配24吋鍛造輪圈

Genesis GV90車身全長達5,285mm、軸距為3,245mm，具備標準全尺寸大型SUV的車身比例，設計團隊以韓國傳統「朝鮮白瓷月亮罐」（Korean Moon Jar，又稱月滿壺）為靈感，採用極簡線條營造外型，車頭與車尾配備最新「Wing Face」微透鏡陣列（MLA）雷射雕刻燈組，將品牌標誌性的雙線燈組無縫整合於車身之中。

Genesis GV90車身全長達5,285mm、軸距為3,245mm，具備標準全尺寸大型SUV的車身比例。（Genesis Global官網圖片）

設計團隊以韓國傳統「朝鮮白瓷月亮罐」（Korean Moon Jar）為靈感，採用極簡線條營造外型。（Genesis Global官網圖片）

車頭與車尾配備最新「Wing Face」微透鏡陣列（MLA）雷射雕刻燈組，將品牌標誌性的雙線燈組無縫整合於車身之中。（Genesis Global官網圖片）

無B柱對開門設計 防撞鋼樑加厚1.5倍

新車最大的技術突破在於高端版本「GV90 Neolun」採用的對開式車門。廠方取消了傳統車身的B柱，透過研發的「Neolun Arch Gate」雙動向滑軌機構，使後門可獨立向外延伸並開啟，顯著提升乘客上下車的空間感與便利度。為符合嚴格的安全標準，新車的防撞鋼樑厚度較一般車款提升1.5倍，並配備包含全球首創「車頂天窗氣囊」在內的12個安全氣囊，強化車輛翻覆時對乘客的保障。

新車的防撞鋼樑厚度較一般車款提升1.5倍，並配備包含全球首創「車頂天窗氣囊」在內的12個安全氣囊，強化車輛翻覆時對乘客的保障。（Genesis Global官網圖片）

獨立四座頭等艙 前座可180度轉向

座艙佈局以私人會所概念打造，頂配First Edition四座版本（Executive Suite）的前排座椅在車輛煞車停泊時，可向後旋轉180度與後排乘客對坐。車廂選用羊毛喀什米爾（Cashmere）、真皮及實木鋪陳，地台更加入仿韓國傳統地暖（Ondol）的實木地板加熱功能。中控台配備23.6吋升降式OLED螢幕，停泊時可伸升至24.6吋劇院級規格，配合25喇叭Bang & Olufsen 3D音響系統，提供頂級視聽體驗。

座艙佈局以私人會所概念打造，頂配First Edition四座版本（Executive Suite）的前排座椅在車輛煞車停泊時，可向後旋轉180度與後排乘客對坐。（Genesis Global官網圖片）

車廂選用羊毛喀什米爾（Cashmere）、真皮及實木鋪陳，地台更加入仿韓國傳統地暖（Ondol）的實木地板加熱功能。（Genesis Global官網圖片）

490kW雙馬達輸出 快充22分鐘完成

動力方面，GV90採用專為旗艦電動車開發的eMP平台，配置123.5kWh大容量電池組。前後雙馬達最大輸出達490kW（約666匹馬力/657hp）及800Nm扭力，七座版本內部測試續航距離約為500公里。車輛支援800V高壓快充，使用350kW快速充電站時，電量10%充至80%僅需22分鐘。此外，新車配備轉向角度最大達5度的後輪轉向系統及前後電子限滑差速器（Dual E-LSD），能有效縮小迴旋半徑，提升大型SUV在城市窄巷行駛的靈活性與高速穩定性。

前後雙馬達最大輸出達490kW（約666匹馬力/657hp）及800Nm扭力，七座版本內部測試續航距離約為500公里。（Genesis Global官網圖片）