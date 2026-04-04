香港汽車文化節Autofest2026雲集GTR之父+JDM四天王！即睇5大焦點

香港汽車文化節 HK（Autofest）2026 強勢回歸，今明兩日於亞博 1 號館登場！今年焦點包括「現代 GT‑R 之父」田村宏志首度來港，於「GT‑R 傳奇」分享會親述 R35 的研發秘辛；另外今年必睇焦點亦包括「JDM 天王車聚」雲集 Skyline GT‑R、NSX、Supra、RX‑7 與 Lancer Evolution 五大傳奇；日本女車手織戶茉彩更將參與港日電競對決；「車尾箱市集」亦盛大回歸，呈現多元汽車生活文化，匯聚汽車精品、模型與改裝零件，讓車迷在輕鬆氛圍中享受尋寶樂趣。JDM（Japan Domestic Market） 車迷絕對不能錯過！



1.「現代 GT-R 之父」田村宏志首度訪港

作為今屆最受矚目的焦點，被譽為「現代 GT-R 之父」的日本傳奇汽車工程師田村宏志（Hiroshi Tamura）首次來港與車迷見面。田村先生自投身日產汽車起，便參與多款高性能車型的研發，當中尤以旗艦跑車 GT-R R35 的設計最為人津津樂道。其技術革新與工程思維，對現代跑車文化產生深遠影響。

「現代 GT-R 之父」的日本傳奇汽車工程師田村宏志分享講座（Hiroshi Tamura）

田村於「GT-R 傳奇」專題分享會上，親述 R35 的開發理念、工程挑戰及背後鮮為人知的故事，讓香港車迷近距離領略日本頂尖汽車工程哲學。

2.「JDM 天王車聚」 首次五大經典同場亮相

今屆文化節突破傳統車展框架，首創「車展 × 車聚」全新模式。「JDM 天王車聚」震撼登場，雲集五大傳奇車款，包括被譽為「東瀛戰神」的 Skyline GT-R、「東瀛法拉利」本田 NSX、締造改裝神話的豐田 Supra、轉子引擎代表 RX-7，以及三菱 Lancer Evolution。展區以精緻布景呈現每款車的經典姿態，讓車迷彷如置身日本車壇黃金時代。

何謂JDM？

JDM，全稱 Japanese Domestic Market（日本國內市場），指專為日本本土市場設計與生產的汽車與零件。這些車款往往具備出口版本所沒有的獨特配置與性能表現。最初，JDM 只是單純指日本製造、供應日本市場的車輛與零件；然而自 1990 年代起，隨著日本汽車文化的發展，許多車款不再單純追求極致性能，而是保留了更大的改裝潛力。這種特質讓車迷得以自由發揮，打造屬於自己的高性能座駕，亦因此在日本與美國的改裝圈掀起熱潮。隨著潮流演變，JDM 已不再只是市場名詞，逐漸成為改裝風格的象徵——追求日系車獨有的質感、美學與駕駛樂趣。

大會亦特設「GTR × Datsun」古董車專區，展出從早期 Datsun 時代至今的 GT-R 演變歷程，展示傳奇跑車橫跨數十年的創新與傳承。

3. 港日電競對決 帶來競速新體驗

日本女賽車手織戶茉彩將於明日（5/4）親臨參與港日車手電競對決（官方提供）

現場亦設電競競速專區（簡皓賢攝）

展覽同時融入電競競速元素，由意大利遊戲開發商 KUNOS Simulazioni 打造的全新賽車模擬遊戲《神力科莎出賽準備：進化》(Assetto Corsa EVO) 將於現場舉行互動賽事，日本女賽車手織戶茉彩更會親臨參與港日車手電競對決。車迷可即場觀戰，亦可親身於多台高擬真模擬器上挑戰世界名賽道，感受極致真實的競速刺激。

4.「車尾箱市集」打造車迷尋寶樂園

深受車主與收藏家喜愛的「車尾箱市集」今年盛大回歸。現場雲集各類汽車精品、珍藏模型、改裝零件及手作飾品，呈現多元汽車生活文化。不少收藏家將親自帶來罕見藏品與觀眾交流，讓車迷可在輕鬆氛圍中發掘心儀珍品，享受尋寶般的樂趣。

5.「暴走貨車 × DJ」 融合音樂與汽車

活動以聲光融合的娛樂盛會點燃全場氣氛，結合日本街頭文化元素的「暴走貨車」展示，配以專業 DJ 現場打碟，以強勁節拍與繽紛車燈交織出震撼視覺饗宴。

「香港汽車文化節 HK Autofest」2026活動詳情

「香港汽車文化節 HK Autofest」2026（公關tg）

日期：即日至4月5日（星期六至日）

開放時間：上午 11 時至晚上 7 時

地點：香港亞洲國際博覽館 1 號展館

門票資訊：

· 標準門票 港幣 40 元正 （可免費攜同一名持有效香港全日制學生證人士入場）；

· 學生門票 港幣 20 元正 （僅限持有效香港全日制學生證人士入場）；

· 學前兒童（未滿 6 歲）、65 歲或以上人士及持「殘疾人士登記證」人士均可免費入場（進場時需出示相關證明文件）

官網：https://imxpo.com.hk