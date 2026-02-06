一物開箱｜MINI PAUL SMITH EDITION “Inspired White” 車款

MINI 作為汽車界的時尚代表，新一年亦會延續與國際時尚設計大師的合作，與英國時尚設計大師 Paul Smith推出聯乘新作「MINI PAUL SMITH EDITION」。



MINI 與時尚設計師的跨界合作傳統由來已久，其深厚淵源可追溯至與英國時尚設計大師 Paul Smith 長達近三十年的創意對話。MINI與 Paul Smith 的合作始於1998年，這段創意對話已長達近三十年，以一輛特別打造的 Classic Mini Cooper 拉開序幕，自此奠定品牌將汽車設計與時尚藝術深度融合的基因。雙方其後攜手締造多個里程碑，包括 1999 年的 40 週年紀念版 Classic MINI、2021 年極簡純粹的 MINI Strip 概念車，以及 2022 年倡導永續精神的 MINI Recharged 項目。每一款合作車型皆彰顯雙方共通的核心理念：勇於創新、富有個性，並大膽表達真我風格。

全新推出的 MINI PAUL SMITH EDITION正式登陸香港，合共提供三款專屬車身顏色，包括 “Statement Grey”、“Inspired White” 及 “Midnight Black Metallic”。早前於又一城展出的正是 Inspired White 配色，車身倒後鏡、鬼面罩飾框及輪圈中心蓋均以其家鄉的Nottingham Green 點綴。至於 Paul Smith 經典的七彩條紋，這次則以更低調的方式呈現，只在車頂、軚盤及座椅細節中隱約展現，感覺有格調而不張揚。

+ 1

更值得留意的是，特別版中加入的幽默巧思，例如門檻以手寫字體版的Paul Smith人生格言 “Every day is a new beginning” 作為點綴，迎賓燈在開門時會將 “Hello” 投射到地面；而地毯上則繡有 Paul Smith 手繪的兔仔圖案，為整體設計增添一份輕鬆與趣味。

MINI PAUL SMITH EDITION （MINI）

Pop-up車展於早前在九龍塘又一城開放予公眾參觀，包括其專屬配色、內櫳細節以及由時尚大師 Paul Smith 親自策劃的設計元素，早前未能前往現場錯過的讀者亦可參閱上述圖片及短片，一睹 MINI PAUL SMITH EDITION的風采。

MINI Paul Smith Edition規格：



0-100km/h: 6.7秒

傳動：54.2kWh鋰電+單馬達，前驅

馬力/扭力：218ps/330Nm

DC 充電時間（電量從10% 充到80%）：30 分鐘

續航力：402km(WLTP)

