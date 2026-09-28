HUBLOT宇舶錶推全新Big Bang歐聯限量版　藍色陶瓷搭Unico機芯

歐洲聯賽冠軍盃（歐聯，UEFA Champions League）2026/27賽季抽籤結果早前揭曉，瑞士高級製錶品牌HUBLOT（宇舶錶）再度攜手這項頂級足球盛事，推出雙方合作的第八款聯乘腕錶——Big Bang Reloaded歐聯鈦金屬陶瓷腕錶。新錶全球限量發售100枚，標誌著雙方自2015年合作以來跨越11個賽季的最新延續。



麥巴比聯乘HUBLOT手錶純白陶瓷+18K王金 限量200隻 運動奢華共生

Big Bang Reloaded歐聯鈦金屬陶瓷腕錶 HK$177,800 （Hublot宇舶錶官網圖片）

Big Bang Reloaded歐聯鈦金屬陶瓷腕錶 HK$177,800 （Hublot宇舶錶官網圖片）

藍色陶瓷錶圈點綴經典標誌

全新腕錶採用44毫米緞面及拋光鈦金屬錶殼，搭配拋光鈦金屬與藍色陶瓷錶圈，直接呼應歐聯的代表色彩。啞光藍色鏤空錶盤讓內部機芯結構一覽無遺，秒針末端點綴歐聯「星形」標誌。轉至錶背，藍色陶瓷底蓋配備飾有歐聯標誌的藍寶石鏡面，透視設計可清晰欣賞內置的HUB1280 Unico自動上鏈計時機芯。

Big Bang Reloaded歐聯鈦金屬陶瓷腕錶 HK$177,800 （Hublot宇舶錶官網圖片）

Big Bang Reloaded歐聯鈦金屬陶瓷腕錶 HK$177,800 （Hublot宇舶錶官網圖片）

72小時動力儲備與星形拼接錶帶

機芯由354個零件組裝而成，配備導柱輪計時機制，能提供約72小時動力儲備。錶帶配置上，採用藍色橡膠搭配印有星形圖案的白色小牛皮錶帶，並飾以藍色縫線及鈦金屬折疊錶扣。腕錶防水深度達100米，隨錶附送歐聯冠軍獎盃迷你複製品及激光防偽標籤（Hologram）。