Hublot 推出Big Bang MECA-10「香港之夜」腕錶 致敬香港迷人夜景

瑞士高級製錶品牌Hublot，近年積極於物料革新和城市文化演繹層面作出突破。自2005年推出Big Bang系列以來，Hublot持續發揮創意，以混凝土、橡膠等不同材質，融合傳統製錶與現代設計來打破規範。近日品牌發布的Big Bang MECA-10「香港之夜」腕錶，限量發行15枚，以設計及技術工藝向香港這座東西融合、動感璀璨的國際大都會致敬。



天際線與霓虹色彩的交織

Big Bang MECA-10的靈感直接取材自香港由摩天大廈組成的天際線，及夜幕低垂時，街頭上的霓虹燈光，這些設計線索於表殼及表盤得以具像呈現，例如以啞光混凝土材質表殼，致敬城市建築及香港不屈不撓的精神；而鏤空黑色漆面表盤，則經 UV PLUS 技術強化 Super-LumiNova 夜光塗層，令其能隨外界光線變化閃爍多姿，正好呼應香港入夜後，街道上霓虹燈閃爍，營造出流光溢彩的都市夜色動感。​

Hublot Big Bang MECA-10「香港之夜」腕錶 （Hublot）

Big Bang MECA-10「香港之夜」腕錶配備Hublot自主研發的HUB1201鏤空手動上鏈機芯，動力儲存長達10日，並配備雙發條盒、齒條及小齒輪動力儲存顯示裝置，以紅色標記動力剩餘，讓用家實時監控腕錶能量，彰顯瑞士高級製錶複雜精密的工藝面貌。​

此外，腕錶配備兩款可互換式錶帶：包括為柔軟的灰色小牛皮，提升佩戴舒適感及都會質感；另一為灰色迷彩橡膠帶，模擬都市柏油路面肌理，並通過專利「一鍵式」快拆系統靈活更換，反映Hublot將「融合的藝術」落實於產品設計細節層面。​

這枚時計乃向香港獨特的都市活力與中西交織文化致敬，反映腕錶不僅作為精密計時工具，更仿如藝術品般凝結著一座城市的歷史與當代脈搏。此限量15枚的珍貴錶款將在指定Hublot專門店獨家發售。