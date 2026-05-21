Hublot 2026焦點新錶細賞 麥巴比聯名限量版+升級Big Bang系列
Hublot（宇舶表）早前於 Watches & Wonders 2026上，帶來陣容完整的全新系列，不但對標誌性的 Big Bang 腕錶、Unico 自製機芯以及材質創新，進行了一次全面的梳理與昇華，配合長達十年售後服務的重磅更新，進一步彰顯對消費者的承諾。
1. Big Bang Reloaded Kylian Mbappé 腕錶
全球僅限量發行 200 枚的 Big Bang Reloaded Kylian Mbappé 腕錶，為Hublot與品牌大使、法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）深度合作之結晶，將運動美學與高級製錶工藝完美融合。
細節上其錶圈的6點鐘位置精細鐫刻了麥巴比之個人座右銘「Trust Yourself」，彰顯其處世哲學；而錶盤上璀璨奪目的金色「10」字標誌，則意在致敬其標誌性的球衣號碼與幸運圖騰。錶殼大膽揉合了拋光 18K皇金與微珠噴砂白色陶瓷，以金色比喻其澎湃雄心，並以白色象徵運動員內心的純粹，同時亦與其效力球隊皇家馬德理的球衣顏星不謀而合，突顯其皇馬頭號球星的身份。。
此外，鏤空錶盤經啞光煙灰色鍍釕工藝處理，輔以白色元素點綴，賦予這款計時碼錶極具科技感與現代感的銳利線條。雙層錶圈由 18K 皇金與白色陶瓷構築，並由六顆 H 形皇金螺絲穩固鎖定。在機芯技術與實用功能方面，腕錶內置 HUB1280 Unico 錶廠自製飛返計時機芯，透過藍寶石水晶底蓋，可一覽其精密運作。而導柱輪設於錶盤側，提供高達 72 小時的動力儲存。
腕錶更配備品牌專利「一鍵式」快速更換錶帶系統，並附隨黃金色 Velcro 尼龍織物錶帶，以及內襯低調鐫刻「KM」（Kylian Mbappé的簡寫）專屬標誌的黑白雙色橡膠錶帶，瞬間切換不同風格。
2. Big Bang Reloaded系列
適逢Big Bang系列面世20周年，Hublot 推出全新 Big Bang Reloaded 系列，共有五款，包括鈦金屬配黑陶瓷、藍色陶瓷、深綠陶瓷、Magic Gold（採用全球首款具抗刮特性的18K金），以及全黑陶瓷版本。
系列錶徑為44毫米，融合多項於今年迎來重要里程碑的標誌性材質，承襲經典基因並注入全新機械動能。其卓越核心為UNICO自製一體化計時機芯，該機芯自2010年問世後歷經多次架構改良與尺寸精簡，於2018年演進為完全一體化結構。發展至今16年，該機芯已成為同代製錶業中最先進的機械構造之一，並坐擁五項專利創新技術，包括間隙補償式擺動離合、防震顫計時指針裝置、「零摩擦」止逆棘輪、走時微調系統以及高度防震調時機構。
在結構美學與視覺重塑上，全新設計將Unico機芯置於視覺核心，運用強烈的色彩與視覺對比清晰呈現機械結構。6點鐘位置的彩色導柱輪與8點鐘位置的雙振盪離合器相得益彰，3點鐘位置的分鐘計時盤經過重新優化，而日曆視窗則精密移至4點鐘與5點鐘之間。全新鏤空擺陀以H元素點綴並鐫刻品牌字樣，與擺輪、發條盒及走時輪系共同體現極致的幾何美學。
此外，結合航空航天級輕量鈦金屬與高科技黑色陶瓷的第五款腕錶，兼具堅固耐用與輕量化，完美承襲了2013年首款Big Bang Unico腕錶之經典配置。系列所有錶款均配備織物質感橡膠錶帶及經典黑色橡膠錶帶，並搭載「一鍵式」快速更換系統與摺疊錶扣。
3. SPIRIT OF BIG BANG IMPACT全黑腕表
至於全球僅限量典藏 100 枚的 Spirit of Big Bang Impact 全黑腕錶，完美承襲2016年 Big Bang Impact Bang腕錶的「碎片圖案」設計哲學，並於今年迎來突破性的技術演進。
腕表打破傳統寶石鑲嵌技藝之邊界，將鑽石、鋨金屬等珍稀材質融為一體，並結合拋光鍍銠鑲貼與鍍黑元素，創造出顛覆性的視覺張力。不規則的幾何碎片自錶圈自然延伸至藍寶石水晶錶盤，並環繞於6點鐘位置的月相顯示盤四周；每枚碎片元素均由工匠以手工微米級精度進行精準定位與固定，營造出極具震撼力的立體美感。
腕錶採用微珠噴砂與拋光黑色陶瓷交織打造，呼應品牌標誌性的全黑（All Black）理念。兩種相異工藝在同色調的黑色載體上製造出微妙的光影層次，生動實踐了品牌「不可見之可見」（Invisible Visibility）的至高設計美學。這種全黑設計初看神秘莫測，細品則展現出深邃的材質紋理與創新工藝，再次印證隱匿不見的黑色亦能釋放出無可比擬的視覺衝擊力。
此外，Hublot 在突破製錶工藝之餘，更於客戶體驗上升級，推出「5+5」尊榮保養計畫，自今年起，凡購買指定錶款即可享有五年國際保養；若透過 Hublotista 專屬平台完成註冊，保養期將額外延長五年，合共10年，為客戶帶來更具保證的承諾。