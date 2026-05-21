Hublot 2026焦點新錶細賞 麥巴比聯名限量版+升級Big Bang系列

Hublot（宇舶表）早前於 Watches & Wonders 2026上，帶來陣容完整的全新系列，不但對標誌性的 Big Bang 腕錶、Unico 自製機芯以及材質創新，進行了一次全面的梳理與昇華，配合長達十年售後服務的重磅更新，進一步彰顯對消費者的承諾。



1. Big Bang Reloaded Kylian Mbappé 腕錶

全球僅限量發行 200 枚的 Big Bang Reloaded Kylian Mbappé 腕錶，為Hublot與品牌大使、法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）深度合作之結晶，將運動美學與高級製錶工藝完美融合。

Big Bang Reloaded Kylian Mbappé腕表（簡皓賢攝）

細節上其錶圈的6點鐘位置精細鐫刻了麥巴比之個人座右銘「Trust Yourself」，彰顯其處世哲學；而錶盤上璀璨奪目的金色「10」字標誌，則意在致敬其標誌性的球衣號碼與幸運圖騰。錶殼大膽揉合了拋光 18K皇金與微珠噴砂白色陶瓷，以金色比喻其澎湃雄心，並以白色象徵運動員內心的純粹，同時亦與其效力球隊皇家馬德理的球衣顏星不謀而合，突顯其皇馬頭號球星的身份。。

Big Bang Reloaded Kylian Mbappé腕表（簡皓賢攝）

此外，鏤空錶盤經啞光煙灰色鍍釕工藝處理，輔以白色元素點綴，賦予這款計時碼錶極具科技感與現代感的銳利線條。雙層錶圈由 18K 皇金與白色陶瓷構築，並由六顆 H 形皇金螺絲穩固鎖定。在機芯技術與實用功能方面，腕錶內置 HUB1280 Unico 錶廠自製飛返計時機芯，透過藍寶石水晶底蓋，可一覽其精密運作。而導柱輪設於錶盤側，提供高達 72 小時的動力儲存。

Big Bang Reloaded Kylian Mbappé腕表（簡皓賢攝）

腕錶更配備品牌專利「一鍵式」快速更換錶帶系統，並附隨黃金色 Velcro 尼龍織物錶帶，以及內襯低調鐫刻「KM」（Kylian Mbappé的簡寫）專屬標誌的黑白雙色橡膠錶帶，瞬間切換不同風格。

Big Bang Reloaded Kylian Mbappé腕表（簡皓賢攝）

2. Big Bang Reloaded系列

適逢Big Bang系列面世20周年，Hublot 推出全新 Big Bang Reloaded 系列，共有五款，包括鈦金屬配黑陶瓷、藍色陶瓷、深綠陶瓷、Magic Gold（採用全球首款具抗刮特性的18K金），以及全黑陶瓷版本。

BIG BANG RELOADED腕表（簡皓賢攝）

系列錶徑為44毫米，融合多項於今年迎來重要里程碑的標誌性材質，承襲經典基因並注入全新機械動能。其卓越核心為UNICO自製一體化計時機芯，該機芯自2010年問世後歷經多次架構改良與尺寸精簡，於2018年演進為完全一體化結構。發展至今16年，該機芯已成為同代製錶業中最先進的機械構造之一，並坐擁五項專利創新技術，包括間隙補償式擺動離合、防震顫計時指針裝置、「零摩擦」止逆棘輪、走時微調系統以及高度防震調時機構。

在結構美學與視覺重塑上，全新設計將Unico機芯置於視覺核心，運用強烈的色彩與視覺對比清晰呈現機械結構。6點鐘位置的彩色導柱輪與8點鐘位置的雙振盪離合器相得益彰，3點鐘位置的分鐘計時盤經過重新優化，而日曆視窗則精密移至4點鐘與5點鐘之間。全新鏤空擺陀以H元素點綴並鐫刻品牌字樣，與擺輪、發條盒及走時輪系共同體現極致的幾何美學。

BIG BANG RELOADED鈦金陶瓷腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED鈦金陶瓷腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED 深綠色陶瓷腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED 深綠色陶瓷腕表（簡皓賢攝）

此外，結合航空航天級輕量鈦金屬與高科技黑色陶瓷的第五款腕錶，兼具堅固耐用與輕量化，完美承襲了2013年首款Big Bang Unico腕錶之經典配置。系列所有錶款均配備織物質感橡膠錶帶及經典黑色橡膠錶帶，並搭載「一鍵式」快速更換系統與摺疊錶扣。

BIG BANG RELOADED MAGIC GOLD腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED MAGIC GOLD腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED 全黑腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED 全黑腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED 藍色陶瓷腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED 藍色陶瓷腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED MAGIC GOLD腕表（簡皓賢攝）

BIG BANG RELOADED MAGIC GOLD腕表（簡皓賢攝）

3. SPIRIT OF BIG BANG IMPACT全黑腕表

至於全球僅限量典藏 100 枚的 Spirit of Big Bang Impact 全黑腕錶，完美承襲2016年 Big Bang Impact Bang腕錶的「碎片圖案」設計哲學，並於今年迎來突破性的技術演進。

SPIRIT OF BIG BANG IMPACT 全黑腕表（簡皓賢攝）

腕表打破傳統寶石鑲嵌技藝之邊界，將鑽石、鋨金屬等珍稀材質融為一體，並結合拋光鍍銠鑲貼與鍍黑元素，創造出顛覆性的視覺張力。不規則的幾何碎片自錶圈自然延伸至藍寶石水晶錶盤，並環繞於6點鐘位置的月相顯示盤四周；每枚碎片元素均由工匠以手工微米級精度進行精準定位與固定，營造出極具震撼力的立體美感。

SPIRIT OF BIG BANG IMPACT 全黑腕表（簡皓賢攝）

腕錶採用微珠噴砂與拋光黑色陶瓷交織打造，呼應品牌標誌性的全黑（All Black）理念。兩種相異工藝在同色調的黑色載體上製造出微妙的光影層次，生動實踐了品牌「不可見之可見」（Invisible Visibility）的至高設計美學。這種全黑設計初看神秘莫測，細品則展現出深邃的材質紋理與創新工藝，再次印證隱匿不見的黑色亦能釋放出無可比擬的視覺衝擊力。

SPIRIT OF BIG BANG IMPACT 全黑腕表（簡皓賢攝）

（Hublot）

此外，Hublot 在突破製錶工藝之餘，更於客戶體驗上升級，推出「5+5」尊榮保養計畫，自今年起，凡購買指定錶款即可享有五年國際保養；若透過 Hublotista 專屬平台完成註冊，保養期將額外延長五年，合共10年，為客戶帶來更具保證的承諾。