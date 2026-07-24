麥巴比聯乘HUBLOT手錶純白陶瓷+18K王金 限量200隻 運動奢華共生

每一屆世界盃，除了賽場熱血對決，球星的腕間裝備也一直是熱議焦點。早前美加墨世界盃法國隊的賽前發布會上麥巴比（Kylian Mbappe）就佩戴上了自己和宇舶HUBLOT的聯名款腕錶（Big Bang Reloaded Kylian Mbappé）。純白潮奢外觀搭配頂級製表工藝，限量稀缺加持，完美契合了麥巴比果敢無畏的競技氣質。



這款腕錶是宇舶HUBLOT為麥巴比量身打造的專屬限量款，全球限量僅200枚。

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腕錶採用44毫米經典大錶徑，運動氣場十足，上手利落硬朗，不管是賽場出鏡還是日常穿搭，都極具辨識度。錶殼採用微噴砂+拋光雙重工藝的白色陶瓷打造，耐磨抗刮、質感乾淨高級，搭配18K王金（King Gold）錶圈撞色點綴，奢華不浮誇，運動頂奢質感瞬間拉滿。

腕錶的盤面採用啞光鍍灰與白色鏤空錶盤，通透利落，完整展現機械機芯結構，視覺清爽不雜亂，非常具有運動氛圍感。搭配防反光藍寶石表鏡，讀時清晰通透，兼顧顏值與實用性。

麥巴比聯乘宇舶HUBLOT腕錶，錶圈6點位專屬鐫刻麥巴比個人座右銘「Trust Yourself（相信自己）」。（IG@hublot）

表圈6點位專屬鐫刻麥巴比個人座右銘「Trust Yourself（相信自己）」，是獨屬於足壇巨星的態度標識，紀念意義十足。

腕錶內部機芯搭載宇舶HUBLOT自產HUB1280 UNICO自動飛返計時機芯，由354枚零件、43顆寶石精密組裝而成，28800次/小時精準振頻，走時穩定可靠，擁有72小時超長動力儲備，日常佩戴省心耐用。

支持飛返計時、日期顯示功能，兼顧觀賞性與實用性，100米防水深度，適配運動、日常全場景佩戴。

整體看下來，這枚宇舶BIG BANG麥巴比聯名款，完美詮釋了「運動與奢華共生」。純白陶瓷的乾淨質感、18K王金的顯貴細節、專屬鐫刻的個人態度，加上穩定靠譜的自產機芯，既有賽場熱血的張揚氣場，又有頂奢腕錶的精工底藴。不侷限於球星同款的光環，它更是一枚日常好戴、顏值能打、稀缺度在線的運動頂奢腕錶，不管是宇舶愛好者、球星錶藏家，還是追求個性潮奢穿搭的朋友，都是極具魅力的優質選擇。

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