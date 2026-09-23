保時捷經典賽車550 Spyder純電重生！全球限量250部不能上公路？

保時捷（Porsche）傳奇賽車550 Spyder迎來純電重演，但今次你未必能開着它在路上行駛！由英國Hedley Studios與保時捷官方合作打造的微型純電動車「550 J」（550 Spyder Junior），以原型車80%的比例限量復刻250部。新車起售價高達6.95萬英鎊（約73萬港元），且新車無法合法出牌，即無法上公共道路行駛，車主只可在私人莊園道路、封閉賽道或活動會場中安全駕駛，而此款車目的是為頂級車迷與收藏家而設的「可駕駛藝術品」。



保時捷沖天飛？古德伍德速度節 經典Porsche跑車化成巨型雕塑

保時捷傳奇賽車550 Spyder迎來純電重演，但今次你未必能開它上班。由英國Hedley Studios與保時捷官方合作打造的微型純電動車「550 J」，以原型車80%的比例限量復刻250部。（Porsche官網圖片）

新車起售價高達69,500英鎊（約73萬港元），且新車無法合法出牌，即無法上公共道路行駛，是為頂級車迷與收藏家而設的「可駕駛藝術品」。（Porsche官網圖片）

80%比例還原 經典碳纖維車身

這款微型跑車長約2.9米、闊1.2米，雖然體積縮小，但雙座設計仍可容納兩名成年人。Hedley Studios獲保時捷官方授權，直接調用品牌歷史檔案庫中的原始技術圖紙開發，車身採用鋼管鋼架底盤配合碳纖維外殼，完美還原1950年代低擋風玻璃、圓潤車身及露天駕駛艙的經典線條。

這款微型跑車長約2.9米、闊1.2米，雖然體積縮小，但雙座設計仍可容納兩名成年人。Hedley Studios獲保時捷官方授權，直接調用品牌歷史檔案庫中的原始技術圖紙開發。（Porsche官網圖片）

車身採用鋼管鋼架底盤配合碳纖維外殼，完美還原1950年代低擋風玻璃、圓潤車身及露天駕駛艙的經典線條。（Porsche官網圖片）

馬力最高22匹 續航達80公里

動力方面，「550 J」棄用當年的四缸水平對置引擎，改為搭載48V純電驅動系統，標準版輸出功率約8kW（約11匹馬力），極速約每小時64公里，續航距離約48公里。若選配「RS套件」，馬力可提升至16kW（約22匹馬力），極速推升至每小時80公里，並換上鑽孔制動碟及Bilstein可調式避震器，續航距離亦提升至約80公里。

「550 J」棄用當年的四缸水平對置引擎，改為搭載48V純電驅動系統。標準版輸出功率約8kW（約11匹馬力），極速約每小時64公里，續航距離約48公里。（Porsche官網圖片）

選配「RS套件」，馬力可提升至16kW，極速推升至每小時80公里，並換上鑽孔煞車碟及Bilstein可調式避震器，續航距離亦提升至約80公里。（Porsche官網圖片）

致敬傳奇賽車 售價媲美真實豪車

原型550 Spyder是保時捷首款專為賽車而生的車型，曾於1954年墨西哥Carrera Panamericana長途賽中勇奪組別冠軍，品牌經典的「Carrera」名號亦由此而來。今次發售的「550 J」於英國比斯特（Bicester）手工打造，買家可自訂保時捷經典車漆及賽車塗裝。

原型550 Spyder是保時捷首款專為賽車而生的車型，曾於1954年墨西哥Carrera Panamericana長途賽中勇奪組別冠軍，品牌經典的「Carrera」名號亦由此而來。（Porsche官網圖片）