小木"Poggy"基史初回聯乘保時捷　客製911跑車展現傳統高雅氣派

【小木"Poggy"基史／保時捷／聯乘／Porsche／Racecore】於2024下半年開始，時裝界所充斥着的Racecore風潮可謂勢不可擋，各種各樣數之不盡的聯乘都圍繞跑車、賽車、古董車來進行服裝創作靈感，正當大家以為這熱潮有點回落之後，日本潮流名人小木"Poggy"基史亦在日前宣布攜同德國汽車老牌保時捷推出全新聯名企劃——Porsche Capsule Collection by Poggy。



小木"Poggy"基史聯乘保時捷系列（baycrews）

小木"Poggy"基史聯乘保時捷系列（baycrews）

踏入2025年，小木"Poggy"基史再度燃點起Racecore潮流，繼Aimé Leon Dore與保時捷、Balenciaga與林寶堅尼、KITH與BMW、藤原浩與瑪莎拉蒂、adidas與F1賽車、Moncler Genius與Palm Angels、HUF與柯達，各項數不盡的時尚企劃後，這個一月小木"Poggy"基史也進入跑車界，開展與保時捷首次聯名。

小木"Poggy"基史聯乘保時捷系列（baycrews）

關於這聯乘初衷，小木"Poggy"基史表示：「保時捷911系列改變了我的人生。自小因為在書中看過就對超級跑車著迷。不過但當我需要購買一輛汽車時，便會回歸到只考慮實用性與設計的元素。直至三年前在朋友影響下，我購買了一輛二手Porsche 911 Carrera (Type 996)。

小木"Poggy"基史聯乘保時捷系列（baycrews）

小木"Poggy"基史聯乘保時捷系列（baycrews）

第一次駕駛Porsche 911時所感受到的那種節奏感是永遠不會忘記的，這除了駕駛時的快樂與對汽車的熱情，我現在也喜歡穿著印有我最喜愛汽車的衣服，就像穿著樂隊T恤一樣。從那時起，我進入汽車世界。我希望餘生都能駕駛911。 小木"Poggy"基史

就是這個念頭，繼而開啟歷史上雙方首次合作。小木"Poggy"基史與保時捷「Porsche Exclusive Manufaktur」的別注跑車選用了911 Carera T（Type 992）作為定製藍本，整台跑車由Pantone的2025年「Color of the Year」年度代表色Mocha Mousse（摩卡慕斯）車漆貫穿，特點在於內裝部分利用木材與深啡皮革包裹軚盤、椅背，地毯、腳墊、波棍及錶板，而座椅卻移植散發出英倫氣息的方格紋，另外此方格更延續到車門外作點綴，完美地展現出英式高雅氣派。

小木"Poggy"基史客製保時捷911 Carera T「Type 992」：

小木"Poggy"基史客製保時捷911 Carera T「Type 992」（baycrews）

除了客製保時捷跑車外，小木"Poggy"基史又怎會遺留個人服裝設計的本業呢？衣物元素與跑車同出一轍，均受到活躍於六、七十年代的英國著名賽車手Jackie Stewart所啟發，而方格元素的注入就正正是因為這位「飛行蘇格蘭人」的時尚標準而出現。

小木"Poggy"基史聯乘保時捷系列（baycrews）

Jackie Stewart（Getty Images）

此外在創作過程中，小木"Poggy"基史經常聯常到的另一傳奇人物，就是戴安娜王妃，其穿搭風格與品味絕對稱得上是英國永恆時尚象徵，而她與保時捷911也有着一種連繫，縱然不能定斷戴安娜生前是否真的擁有，但在2021年上映的傳記電影《史賓沙》（Spencer）便出現了一台保時捷911，小木"Poggy"基史便植入戴安娜這種日常優雅知性美，更透過V領毛衣、運動褲搭配西裝外套呈現。

戴安娜王妃（Getty Images）

《史賓沙》電影劇照（Golden Scene）

最後小木"Poggy"基史也將擅長的日系牛仔工裝注入，當中一款Worker Jacket亦大玩Pinstripe細節，細看條紋設計是由「PORSCHE」與「啤牌符號」堆砌而成，相當有心思。

小木"Poggy"基史聯乘保時捷系列（baycrews）