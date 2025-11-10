保時捷Porsche推出全電動Macan GTS　百公里加速只需3.8秒

保時捷Porsche先後推出Taycan、Taycan Cross Turismo、Taycan Sport Turismo以及Macan Electric 系列後，日前再為 SUV 陣容增添新成員——全新純電動 Macan GTS。全新的Macan GTS不僅延續經典 GTS 的運動基因，更搭載前沿動力科技與精密調校，帶來高性能與豪華駕駛體驗。



高性能動力系統與卓越加速表現

Macan GTS搭載最大輸出功率可達571匹的高性能動力系統，0至100公里加速僅需3.8秒，並能於13.3秒內達到時速200公里，最高極速更達至時速250公里。車輛採用電子後差速鎖與降車身高度的運動空氣懸架，配合後軸偏重與低重心設計，確保在操控靈活度與抓地力方面皆屬頂尖水準。

專業調校與賽道模式加持

為提升電池冷卻效能與持續輸出能力，Macan GTS配置專為高性能駕駛設計的賽道模式，可顯著減低熱效應對電池續航的影響。搭配Sport Chrono跑車計時套件，駕駛者能充分享受保時捷品牌所蘊含的賽事精髓。

獨特車身設計與豪華內裝細節

新款 Macan GTS包括三款全新顏色，包括深受歡迎的 Crayon 、GTS 專屬的 Carmine Red 及首次在 Macan 車系推出的 Lugano Blue。另外可以透過保時捷車輛配置器 (Porsche Car Configurator) 選擇其他 15 種顏色，而Porsche Exclusive Manufaktur「Paint to Sample」更額外提供近 60 款色系，為用家帶來更豐富的個性化選擇。

外觀方面，全新Macan GTS延續GTS系列經典黑色細節，包含黑化矩陣式LED大燈、暗色車側刀鋒飾板及專屬21吋Anthracite Grey鋁合金輪圈，全面突顯專屬運動氣息。2026年起全車系將配備全新Sport Design套件，Macan GTS率先採用，強化車輛的運動視覺張力。

內裝則採用以Race-Tex及光滑皮革覆蓋的高質感材料，座椅及車艙縫線與車身色彩同步，豪華且具個性。首次引入GTS專屬內飾套件，包含多種車身配色方案及碳纖維套件，完善駕駛者的視覺與觸感享受。

續航力與數位化輔助功能

WLTP標準下，Macan GTS擁有最高586公里的綜合續航力。配合100 kWh高壓電池及最高270 kW充電功率，支持於21分鐘內由10%充電至80%，確保日常使用與長途旅行的便利性。

車輛配備先進駕駛輔助系統，包括Porsche Digital Key、全新停車輔助、AI語音助理Voice Pilot及高達2,500公斤的拖曳能力，為用家帶來更全面智能化的用車體驗。