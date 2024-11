ALD聯乘保時捷第五回　客製993 Turbo再迎來New Balance 993別注

【Aimé Leon Dore/New Balance/保時捷/聯乘】紐約時裝品牌Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis,除了喜愛衫褲鞋襪外,對於德國汽車老牌保時捷也相當鍾愛,最近Teddy Santis再度攜同Porsche迎來第五回聯名企劃,將Mulberry Green貫穿整架993 Turbo,並以此靈感將貴麗的深綠色移植到同樣名為993型號的人氣New Balance鞋款中,更設計出一系列散發出典雅高級氣派的服飾系列。



Aimé Leon Dore聯乘Porsche 993 Turbo(Aimé Leon Dore)

Aimé Leon Dore聯乘Porsche 993 Turbo(Aimé Leon Dore)

由Teddy Santis所主理的Aimé Leon Dore,向來憑着美式復古風設計,近年確實在街頭時裝界座擁一大席位,自2014年創立以來,品牌的聯乘企劃可謂一浪接一浪,更不用多說,身為New Balance「MADE in USA」系列創意總監的Teddy Santis,差不多每季都會透過ALD之名與NB推出聯名系列,除此之外,保時捷亦是Teddy Santis喜愛作客製聯乘的單位,而回想雙方首次合作已經於2020年了。

Aimé Leon Dore 964 Porsche Carrera 4, 2020:

Aimé Leon Dore Porsche 911SC, 2021:

Aimé Leon Dore Porsche 356, 2023:

Aimé Leon Dore Porsche 944 Turbo, 2024:

來到2024年終的時間,Aimé Leon Dore發佈了第五度與Porsche攜手創作的客製跑車,本回兩大單位決定透過傳奇Porsche 993 Turbo作為主軸,全架車身的外觀注滿Mulberry Green車漆,內裝部分亦充滿精緻ALD氣息,特點在於利用深啡皮革、羊毛包裹座椅與椅背,並延伸至地毯、腳墊及錶板,同時呔盤還設有保時捷與Aimé Leon Dore的壓印標記,波棍頭更注入金色Unisphere地球儀雕塑,象徵Aimé Leon Dore創立於紐約市皇后區,另外門檻印有「A team from outta Queens with the American dream」金色字句,散發出高雅氣派。

Aimé Leon Dore Porsche 993 Turbo, 2024:

Aimé Leon Dore聯乘Porsche 993 Turbo(Aimé Leon Dore)

Aimé Leon Dore聯乘Porsche 993 Turbo(Aimé Leon Dore)

保時捷客製跑車外,Teddy Santis亦大玩「993」主題推出New Balance 933跑鞋別注,麖皮配搭網材的鞋面同樣以Mulberry Green為主色調,鞋籠則用上黃色作點綴提升層次度,用來搭載一系列服飾系列當然是絕配,衣物設定上混合復古氛圍的運動、正裝風格,上身單品均注滿多款巨型ALD、Porsche圖案徽章與字樣,其中一件皮革外套更採用跑車座椅的皮革作延發,完滿地展現Racecore賽車風。

Aimé Leon Dore聯乘New Balance 993(Aimé Leon Dore)

