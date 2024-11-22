ALD聯乘保時捷第五回 客製993 Turbo再迎來New Balance 993別注
【Aimé Leon Dore／New Balance／保時捷／聯乘】紐約時裝品牌Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis，除了喜愛衫褲鞋襪外，對於德國汽車老牌保時捷也相當鍾愛，最近Teddy Santis再度攜同Porsche迎來第五回聯名企劃，將Mulberry Green貫穿整架993 Turbo，並以此靈感將貴麗的深綠色移植到同樣名為993型號的人氣New Balance鞋款中，更設計出一系列散發出典雅高級氣派的服飾系列。
由Teddy Santis所主理的Aimé Leon Dore，向來憑着美式復古風設計，近年確實在街頭時裝界座擁一大席位，自2014年創立以來，品牌的聯乘企劃可謂一浪接一浪，更不用多說，身為New Balance「MADE in USA」系列創意總監的Teddy Santis，差不多每季都會透過ALD之名與NB推出聯名系列，除此之外，保時捷亦是Teddy Santis喜愛作客製聯乘的單位，而回想雙方首次合作已經於2020年了。
Aimé Leon Dore 964 Porsche Carrera 4, 2020：
Aimé Leon Dore Porsche 911SC, 2021：
Aimé Leon Dore Porsche 356, 2023：
Aimé Leon Dore Porsche 944 Turbo, 2024：
來到2024年終的時間，Aimé Leon Dore發佈了第五度與Porsche攜手創作的客製跑車，本回兩大單位決定透過傳奇Porsche 993 Turbo作為主軸，全架車身的外觀注滿Mulberry Green車漆，內裝部分亦充滿精緻ALD氣息，特點在於利用深啡皮革、羊毛包裹座椅與椅背，並延伸至地毯、腳墊及錶板，同時呔盤還設有保時捷與Aimé Leon Dore的壓印標記，波棍頭更注入金色Unisphere地球儀雕塑，象徵Aimé Leon Dore創立於紐約市皇后區，另外門檻印有「A team from outta Queens with the American dream」金色字句，散發出高雅氣派。
Aimé Leon Dore Porsche 993 Turbo, 2024：
保時捷客製跑車外，Teddy Santis亦大玩「993」主題推出New Balance 933跑鞋別注，麖皮配搭網材的鞋面同樣以Mulberry Green為主色調，鞋籠則用上黃色作點綴提升層次度，用來搭載一系列服飾系列當然是絕配，衣物設定上混合復古氛圍的運動、正裝風格，上身單品均注滿多款巨型ALD、Porsche圖案徽章與字樣，其中一件皮革外套更採用跑車座椅的皮革作延發，完滿地展現Racecore賽車風。