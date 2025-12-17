保時捷推出限量 90 輛911 GT3 90 F. A. Porsche 致敬 911 之父！

Porsche 保時捷近日發表 911 GT3「90 F. A. Porsche」珍藏版，以限量 90 部、只向特定客戶開放訂購的形式，在品牌設計靈魂人物 Ferdinand Alexander Porsche 的誕辰九十周年紀念日，向這位「911之父」致敬。 此限定版本由保時捷特別定製 (Sonderwunsch) 部門操刀打造，並參考 F. A. Porsche 家族意見，在當代 GT3 的高性能基礎上，重塑 1960 至 80 年代經典 911 與 Porsche Design 的美學、精密機械與功能至上的精神。​



911 GT3「90 F. A.」採用專屬 F. A. Green Metallic 車色，靈感源自設計師曾私人收藏的 911「F. A. 911」，並透過 Paint to Sample Plus 計畫重現。此色調介於經典 Oak Green Metallic 與現代金屬綠之間，在自然光影下展現含蓄而深邃的層次。而搭配緞面黑烤漆 Sport Design 輪框，並復刻 1963 年保時捷盾型廠徽，車尾散熱格柵更鑲嵌獨特的鍍金車款徽章，細節盡顯典藏格調。

在結構上，新車以 911 GT3 Touring Package 為基礎，保留自然吸氣 4.0 公升水平對向六缸引擎，輸出 375 kW（510 PS）與 450 Nm 扭力，兼具高轉激情與賽道導向底盤設定。 然而設計語彙卻刻意壓低「性能宣示」的份量，將尾翼等視覺符號淡化，使觀者首先注意的不是速度，而是比例、線條與細節。​

車內採用 Chalk Beige 與 Truffle Brown 兩種皮革色調組合，搭配精緻格紋與對比縫線，營造出 1970 年代高級旅行車廂的氛圍。Mark Porsche 表示，這款圖案源自父親最喜愛的外套設計，既具個人風格，又承載情感記憶。工藝上則完全遵循當代保時捷標準，包括精細打孔、電動調校與現代化資訊介面整合。儀錶與裝飾面板更點綴 F. A. Porsche 的簽名與專屬徽飾，細節盡顯典雅格調。

車主專屬 Chronograph I 腕錶與旅行包套裝

入手限量版 911 GT3 車主將同步獲得 Porsche Design Chronograph I「90 F. A. Porsche」腕錶，延續 1972 年原型的啞黑錶殼與工具錶語言，並以 Super-LumiNova 夜光塗層與 COSC 認證機芯呼應當代技術標準。更特別的是，車主還會獲贈一款專屬旅行袋，採用車內同款松露啡色皮革製作，完美呼應車款設計理念。

911 GT3 90 F. A. Porsche 預計於 2026 年 4 月開放訂購，並在下半年開始生產。新車歐洲起售價約 35 萬歐元（折合約 320 萬港元）。