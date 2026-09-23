掌舵Balenciaga一年就離任？傳Pierpaolo Piccioli將卸任創意總監

繼 Glenn Martens 宣佈卸任 Diesel 創意總監後，時裝界再度迎來震撼彈！由前《路透社》（Reuters）Luxury板塊負責人 Astrid Wendlandt創辦的時尚獨立媒體《Miss Tweed》獨家報道，以浪漫高訂美學享譽時尚圈的 Pierpaolo Piccioli，入主 Balenciaga @balenciaga #balenciaga 短短一年多，便傳出即將黯然離場的消息。據悉，品牌最快將於 10 月 1 日的時裝展落幕後，正式對外宣佈這項重大人事變動。



回顧 2025 年，Piccioli 挾著於 Valentino 累積的極高人氣與「高訂大師」光環空降 Balenciaga，一度備受業界矚目。然而，其設計叫好卻未必叫座。據知情人士透露，Piccioli 的極具藝術感的唯美風格在商業市場上似乎未獲青睞，新系列的銷情遠未及母公司開雲集團（Kering）行政總裁 Luca de Meo 的預期。更為致命的是，作為 Balenciaga 核心營收主力的男裝部門，在 Piccioli 任內業績錄得急劇下滑，這無疑成為他提早交棒的導火線。即將於 10 月 1 日上演的時裝展，極有可能成為他在 Balenciaga 的告別作。

IG @（astrid_wendlandt）

率先披露這則重磅消息的獨立媒體《Miss Tweed》，創辦人 Astrid Wendlandt擁有30 多年的傳媒背景，曾先後任職於《莫斯科時報》、英國《金融時報》及《路透社》，近年Jonathan Anderson 離開 LOEWE轉戰Dior，以及John Galliano 離開 Maison Margiela等時裝界高層變動消息，均是由她率先披露。

Astrid Wendlandt（Miss Tweed）

今次消息被指從業內人士傳出，是真是假，相信將會在10月初的Balenciaga時裝騷後揭曉。