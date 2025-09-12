Balenciaga復刻78年前的傳奇香水Le Dix 推出十款全新香氛

Balenciaga 推出香水系列！品牌日前發表了由母公司 Kering 旗下美妝部門 Kering Beauté 主導開發的首個全新香氛系列，正式宣告重返高級香氛的舞台。這不僅是品牌在美妝領域邁出的關鍵一步，更是一場精心策劃的文化考古，旨在喚醒一段塵封近八十年的嗅覺記憶，重新定義 Balenciaga 在當代的奢華語彙。



遺產的重生：一場長達十五年的追尋

Balenciaga Le Dix 系列香水 （Balenciaga）

此番雄心勃勃的香氛企劃，其核心敘事圍繞著品牌歷史上首款香水——誕生於 1947 年的「Le Dix」。 「Le Dix」，在法語中意為「十」，其命名直接指向品牌位於巴黎喬治五世大道 10 號 (10, Avenue George V) 的傳奇地址。此處不僅是 Cristóbal Balenciaga 創立其巴黎時裝屋的起點，更是其高訂沙龍與工作室的所在地，至今仍是品牌精神的象徵。

然而，隨著時間流逝，這款香水的真實面貌已逐漸模糊。為了尋回這段失落的歷史，Balenciaga 的檔案團隊展開了一場長達十五年的艱鉅追尋，最終從一位美國私人收藏家手中，發現了目前已知存世的唯一一瓶 1947 年原版「Le Dix」香水。 這次的發現顛覆了過去的認知，證實了這款初版設計並非大眾印象中的脊狀瓶身，而是一個更為古樸典雅的設計。

Balenciaga Le Dix 香水 （Balenciaga）

為向這份珍貴的遺產致敬，新系列瓶身的設計便是對這瓶古董的極致復刻。透過高精度 3D 掃描技術，瓶身每一個細節都被忠實重現：圓潤的球形玻璃瓶蓋、手工繫上的絲帶，乃至原版標籤上因歲月而生的patina獨特裂紋質感 ，都經過現代工藝的處理，營造出一種「全新但富有歷史感」的矛盾美學，彷彿一件剛從檔案館中被取出的藝術品。

瓶中的高訂時裝：十種嗅覺的當代詮釋

Balenciaga Le Dix 系列香水 （Kering）

全新「Le Dix」系列共推出十款香水，不僅呼應「Le Dix」之名，更象徵品牌精神的圓滿與延續。此系列旨在將 Balenciaga 高訂時裝的藝術精髓凝萃於瓶中，透過傳統法式製香工藝與前衛萃取技術之間的張力與交融，打造出突破感官界限的嗅覺體驗。一物將為您介紹其中四款香氛之作。

1. Le Dix

Balenciaga Le Dix 香水 （Balenciaga）

Le Dix作為系列的核心，這款同名香水並非單純複製，而是對 1947 年原版配方的當代重塑。調香師仔細分析了古董香水中的殘留物，以其經典的粉質鳶尾花為基調，並注入了創新的醛類分子，增添了現代的明亮與銳利感，再輔以紫羅蘭葉與焚香的煙燻氣息，使其在優雅復古與前衛精神之間取得了完美平衡。

Balenciaga Cristóbal 香水 （Balenciaga）

2. Cristóbal

Cristóbal 則以品牌創始人為名的香氣，自然是系列的標誌性作品。它被形容為「一款為不喜歡沉香木的人而設的沉香木香水」，將稀有的沉香木與溫潤的廣藿香、橡苔交織，散發出深邃而內斂的大地氣息，宛如 Cristóbal Balenciaga 本人那般神秘而莊重。

Balenciaga Getaria 香水 （Balenciaga）

3. Getaria

Getaria香水以 Cristóbal Balenciaga 的出生地——西班牙海岸小鎮 Getaria 命名。它巧妙地融合了木質海藻與海洋的鹹腥氣息，勾勒出一幅質樸而充滿力量的海岸風景畫，是對創辦人根源的深情回溯。

Balenciaga No Comment 香水 （Balenciaga）

4. No Comment

而No Comment香水的靈感源於 Cristóbal Balenciaga 著名的沉默寡言與神秘個性，為一款神秘的馥奇調 (fougère) 香水，以西班牙絲柏為主調，營造出冷靜、疏離卻極具吸引力的氛圍。

從包裝設計上，亦可見這種過去與現在的對話：充滿歷史感的復刻瓶身，被包裹在 Balenciaga 標誌性的現代工業灰色包裝盒之中，形成強烈的視覺對比。 而其中一款可容納 10 支 2ml 試管的體驗套裝，其外型更被設計成一個極具法式風情的「煙盒」，玩味十足，完美融合了古典雅緻與當代叛逆。

此系列即日起於品牌官網正式上架，每瓶定價 320 美元（約2495港元）。