Demna領軍Balenciaga十年完美謝幕 一文回顧十大話題性設計

隨著Balenciaga在7月9日下午6點發表第54季高級訂製系列，這場騷也將成為藝術總監Demna為品牌打造的最後一季作品。



自2015年接任以來，Demna不只是設計師，更像是時尚圈的顛覆者，將街頭文化與奢侈品牌結合，以極具諷刺性的手法挑戰主流審美。他的任期無疑是Balenciaga歷史上最具爭議，也最令人難忘的時代。在告別之前，讓我們一起回顧Demna為Balenciaga留下的10 個經典設計與話題時刻。

1. Triple S 老爹鞋

1. Triple S老爹鞋（Balenciaga）

這雙由Demna打造的「Triple S」運動鞋，其沈重厚實的外型與做舊處理顛覆了當時流行的輕盈設計風潮。原本被視為「不時尚」的老爹鞋風格，因Balenciaga而成為全球時尚新指標，也掀起了整球鞋界對「醜鞋美學」的重新審視。

2. Speed Trainer襪套鞋

2. Speed Trainer 襪套鞋（Balenciaga）

黑色針織鞋面一體成形，搭配雕塑感十足的鞋底，Speed Trainer打破高級時裝對運動鞋的定義，被形容為「時尚界的襪子」。除了造型前衛，它的舒適度與實穿性也成為關鍵，讓這款鞋迅速走紅，是Demna成功將機能與時尚融合的範例之一。

3. IKEA藍袋致敬包：Arena Extra-Large Shopper Tote

3. IKEA藍袋致敬包：Arena Extra-Large Shopper Tote（圖片來源﹕barneys）

Demna擅長將現成物轉化為設計語言。這款皮革製購物袋幾乎1:1還原IKEA招牌藍色大袋，卻標上了千元美金的價籤。這不只是玩笑，而是一種關於消費與價值的藝術批判，提醒大眾物品的價值是否只取決於品牌標籤？

4. 巨型剪影與墊肩風格

在Demna手中，Balenciaga的西裝不再貼身筆挺，而是變成一種建築結構。極寬肩線與放大的剪影刻意挑戰傳統比例，讓穿著者看起來既陌生又強大。他的這種風格受到Margiela與東歐軍裝影響，也成為Balenciaga招牌美學之一，延伸至外套、大衣甚至風衣等所有品項。

5. 極具敘事感的秀場設計

+ 4

Demna的每一場騷都不只是展示服裝，更像是一場政治寓言或社會觀察。他擅長透過極端氣候、虛擬科技與制度空間打造沉浸式場景：2022秋冬，模特在暴風雪中艱難行走，象徵戰爭與氣候危機；2023春夏，模特踩著滿地泥濘走上伸展台，宛如行經世界末日的廢墟。更早之前，2020春夏他將伸展台化為國會議事廳，讓模特如政治人物般行走，探討體制與身份；2021秋冬則運用鏡面與數位濾鏡製造失真臉孔，描繪虛擬與現實的崩解。2024秋冬，他乾脆封街舉行巴黎實景大騷，讓觀眾與模特共享同一城市空間，再次模糊時尚與生活的邊界。

6. Le Cagole 手袋

6. Le Cagole 手袋（Balenciaga）

Le Cagole手袋是對品牌經典機車包的Y2K化演繹，擁有金屬鉚釘、鏤空細節與誇張吊飾，是Balenciaga最具少女個性的設計之一。Demna 將原本充滿叛逆感的包款注入更華麗、張揚的個性，受到Z世代與名人們的熱愛，也成為Y2K美學回潮中的標誌性單品。

7. Gucci x Balenciaga「Hacker Project」聯名

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這場聯名計劃不只是設計層面的合作，更像是一場品牌身分的駭客實驗。Demna將Gucci 經典GG monogram換成BB、將Gucci招牌設計重構為Balenciaga包款，模糊抄襲與致敬之間的界線。這場聯名挑戰了品牌自主性與消費者辨識力，是一場關於「品牌認同」的時尚黑客行動。

8. 將日常物件變成時尚單品

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Demna最擅長的就是將尋常日用品重新包裝，變成奢華時尚單品。像是2022年推出的 Lay's薯片包，看似零食袋，實則由高級皮革製成，迅速成為迷因與時尚話題焦點；2023年的護照包與現金錢包包，則將本應藏於包內的物件放大為主角，顛覆人們對「包」的認知。他也曾將紙袋、超市編織袋與紅藍白「大陸包」重新演繹，甚至以保溫袋為靈感打造銀面手拿包，讓功能性與時尚性碰撞，呈現對消費文化的嘲諷與反思。

9. The Simpsons x Balenciaga動畫聯名騷

為2022春夏系列揭幕的，竟是一段由《阿森一族》主演的動畫短片，劇情描述Homer為Marge借Balenciaga禮服，最後全鎮居民一起登上巴黎伸展台。這段動畫不只是聯名，也展現Demna將時裝融入流行文化、戲仿與自嘲的能力。他打破伸展台的形式限制，將品牌置入全球文化語境中，讓 Balenciaga 變得更平易近人，也更具話題性。

10. 厚重Oversized疊搭

10. 厚重Oversized疊搭（IG@hidden.ny）

Demna在Balenciaga時期設計風格的重要特色之一，跟巨型剪影與墊肩風格密切相關。Demna經常使用誇張比例、超大尺碼剪裁搭配多層次疊穿，營造出強烈的建築感和街頭感，塑造出厚重但充滿張力的輪廓。這種風格既挑戰了傳統的合身與輕盈感，也強化了Balenciaga獨有的前衛個性。

從老爹鞋、墊肩外套到泥濘伸展台，Demna留下的不是一個流行趨勢，而是一種態度：時尚不該只是美，它也可以是批判、是敘事、是對當下世界的提問。Demna重新顛覆了大眾對於時尚、美的看法，也令人更加期待未來他將為Gucci帶來什麼樣的新意。

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