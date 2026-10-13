ADIDAS x POKÉMON 30週年聯乘　打造比卡超/耿鬼等寶可夢球鞋服飾

迎接《寶可夢》系列30週年，adidas Originals正式攜手Pokémon推出全新全球聯乘系列「ADIDAS | POKÉMON」，以皮卡丘（比卡超）、耿鬼、噴火龍、超夢（超夢夢）、烈空坐（烈空座）等人氣寶可夢為靈感，打造多款球鞋與服飾商品。



本次聯乘系列已於9月15日率先在日本正式開賣，除了adidas直營店、官方線上商店與adidas App之外，也會在部分指定店鋪販售。

ADIDAS | POKÉMON 寶可夢化身adidas招牌鞋款

adidas選擇旗下多款經典與人氣鞋型，包括SUPERSTAR II、SAMBA OG、MEGARIDE、ADISTAR XLG 2.0 等，分別融入不同寶可夢的代表配色與設計元素。

ADIDAS | POKÉMON：比卡超SUPERSTAR II（adidas）

ADIDAS | POKÉMON：比卡超SST II MID（adidas）

更多ADIDAS和POKÉMON聯乘鞋款👇👇👇

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其中先前曝光便引起大量討論的耿鬼鞋款，直接將耿鬼招牌的雙眼融入鞋面設計，紫黑色系也相當符合角色形象，而噴火龍款式甚至在鞋身外側加入宛如翅膀般的造型細節，存在感相當強烈。

值得一提的是，每雙聯乘鞋款還會附上寶可夢特別版鞋盒與包裝紙。

除聯乘鞋款之外，這次合作同樣準備了相當完整的服飾系列，商品包含球衣、外套、T-Shirt、帽款與兒童服飾等。

ADIDAS | POKÉMON聯乘款（adidas）

ADIDAS | POKÉMON聯乘款（adidas）

更多ADIDAS和POKÉMON聯乘服飾👇👇👇

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ADIDAS | POKÉMON 香港買得到嗎？

事實上，這並不是adidas首度與《寶可夢》合作，雙方早在2020年便曾推出過聯乘鞋款與服裝。

不過適逢2026年《寶可夢》迎來問世30週年，本次合作規模明顯更加完整，從經典鞋型到服飾都有大量商品登場。

「ADIDAS | POKÉMON」目前已於9月15日率先在日本開賣，至於香港市場部分，截至9月30日adidas香港與香港寶可夢官方尚未公布上市日期、售價與販售通路，有興趣的玩家仍需等待後續消息。

ADIDAS | POKÉMON 網址：https://www.adidas.jp/pokemon

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