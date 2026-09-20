日本大型二手交易平台Mercari（煤爐）為打擊高價炒賣，近日宣布暫時禁止部分寵物小精靈（又譯：寶可夢／Pokémon）30周年紀念卡牌上架。措施原意是避免新品開售初期出現炒賣及交易糾紛，消息卻迅速成為市場焦點，令投資者憂慮平台成交額及手續費收入或受影響，而禁售措施公布後，Mercari的股價在9月16日單日下跌6.18%。



更受關注的是，Mercari的競爭對手雅虎（Yahoo!）並未跟隨禁售Pokémon卡，兩大平台對熱門炒賣商品採取不同做法，再次反映二手交易平台在交易安全、打擊黃牛與維持商業利益之間的兩難。



被列入限制範圍的，包括未開封《30th CELEBRATION》擴充包及9款相關卡牌套裝。（網上圖片）

Mercari禁部分30周年卡牌 未拆封擴充包首當其衝

寵物小精靈公司（The Pokémon Company）於2026年9月16日正式推出30周年紀念擴充包《Pokémon Card Game 30th CELEBRATION》。Mercari就在開售前1天發公告，宣布將未開封擴充包及9款相關卡牌套裝列入一定期間的「禁止出品」（即禁止刊登出售）對象。

Mercari表示，新品開售初期或會出現大量交易及糾紛，因此在未能確保安全交易環境前，暫時限制相關商品上架；違規商品會被刪除，屢次違規的帳戶亦可能被限制使用。不過措施並非全面禁止所有30周年卡牌，已拆封後取得的單張卡牌仍可正常交易。

Mercari宣布暫時禁止部分Pokémon30周年紀念卡牌上架，措施由9月16日起生效。（網上圖片）

Mercari表示，新品開售初期容易出現大量交易及糾紛，因此決定暫時限制相關商品上架。（網上截圖）

禁售措施公布後，Mercari股價明顯受壓，較8月年內高位一度累跌接近三成。（網上截圖）

股價單日跌6.18% 一個月累跌近三成不僅因寵物小精靈

禁售措施公布後，Mercari股價明顯受壓。根據《日本經濟新聞》數據，9月16日Mercari股價單日下跌6.18%，收報3,628日圓（約184港元）。若與8月的年內高位相比，股價在一個多月內已累跌接近三成。

市場關注的是，集換式卡牌（TCG）一直是Mercari平台熱門商品類別之一，而平台一般向賣家收取10%銷售手續費。若未來每逢熱門商品出現炒賣問題，平台都採取限制交易措施，市場便會關注成交額及手續費收入會否受到影響。

措施並非全面禁止所有30周年卡牌，已拆封後取得的單張卡牌仍可正常交易。（網上圖片）

此外，Mercari近期股價受壓亦不全因寵物小精靈卡牌。踏入9月後，平台接連捲入多宗爭議。早前日本連鎖壽司店藏壽司（Kura Sushi／くら寿司）與熱門IP吉伊卡哇（Chiikawa）推出聯乘贈品，大量未拆封商品其後在Mercari高價放售，並一度引起商品是否由內部員工不正當流出的質疑。

其後，社交平台亦流傳Mercari有普通漫畫標價高達105萬日圓，並顯示「已售出」，引發外界質疑平台是否被利用作洗錢或信用卡套現。Mercari其後否認涉及相關不正當交易，但事件亦令平台的交易管理及透明度問題受到更多關注。

Yahoo不禁售 兩大平台採取不同做法

面對同一款熱門商品，日本兩大二手交易平台採取截然不同的處理方式。Mercari公布禁售措施的同時，LINE Yahoo旗下交易平台「Yahoo!拍賣」（ヤフオク）與「Yahoo!フリマ」則表示，現階段不會禁止《30th CELEBRATION》上架，亦不會設定價格上限。

與Mercari不同，Yahoo!拍賣及Yahoo!フリマ現階段仍容許《30th CELEBRATION》正常上架。（網上圖片）

Yahoo解釋，集換式卡牌價格本身會受到稀缺程度、供求及市場狀況影響，因此目前仍容許正常交易。不過Yahoo亦強調，賣家必須實際持有商品，禁止「無庫存出品」（即無現貨刊登），以不正當途徑取得的商品亦可能被刪除。

兩大平台的分歧，反映各自在熱門商品轉售問題上的取態不同。Mercari選擇在新品開售初期直接限制部分商品流通，以降低交易風險；Yahoo則維持市場交易，同時針對無庫存出品及不正當貨源作出限制。



至於兩種做法會否令賣家或買家轉移平台，目前仍缺乏公開數據支持。不過，在熱門卡牌炒賣持續升溫下，如何在保障交易安全與維持平台成交之間取得平衡，勢成日本二手交易平台持續面對的課題。



Mercari近期亦曾因Chiikawa聯乘商品轉售及高價漫畫交易頁面等事件，引起外界對平台管理的關注。（網上圖片）