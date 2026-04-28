哥斯拉聯乘日本品牌HOMEGAME推出服裝系列 T恤襯衫怪獸印花超霸氣

日本東京品牌HOMEGAME再度將《哥吉拉》（亦稱哥斯拉）重新演繹，日前它們公開一組充滿1990至2000年初平成風格的合作系列，將此個永不從歷史上衰退的「怪獸之王」變成最具視覺衝力的特色服裝。



支持者必愛！HOMEGAME x《哥吉拉》服裝系列正式發售

系列單品聚焦於多款T-ee與襯衫，色彩方面均以全黑為主，將哥吉拉威嚴的姿態悉數融入其中。而帶來的每一款印花更是突出，除了圖像的飽和度格外鮮豔，保有的數位感亦是相當強烈。比如對戰的「王者基多拉」，抑或是與戴斯特洛伊亞對決的「紅蓮哥吉拉」，以及蓄力的「原子吐息」三款都是本次的代表之作。

HOMEGAME x《哥吉拉》服裝系列：而帶來的每一款印花更是突出。（HOMEGAME）

HOMEGAME x《哥吉拉》服裝系列，已於4 月3日在品牌官網開啟預購，隨後6月中旬發售。（HOMEGAME）

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HOMEGAME x《哥吉拉》服裝系列，已於4月3日在品牌官網開啟預購，隨後6月中旬發售。值得一提的是，儘管襯衫是該系列單品的「最大滿點」，但事實上Tee也容納不少經典海報的視覺，忠實支持者們不妨把握機會。

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