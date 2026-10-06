Porsche Design聯乘Hodinkee！復刻軍錶售$75000　全球限量350枚

Porsche Design與權威鐘錶媒體《Hodinkee》發表最新聯名腕錶「Chronograph 1 Utility–Limited Edition for Hodinkee」，全球僅限量發售350枚，官方定價為9,650美元（約75,270港元）。今次新作以1970及1980年代Porsche Design為軍方打造的經典軍用計時碼錶為藍本，一改標誌性的黑色PVD鍍層，改用玻璃微珠噴砂鈦金屬錶殼，並搭載研發多年的全新自製機芯。



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Porsche Design與權威鐘錶媒體Hodinkee發表最新聯名腕錶「Chronograph 1 Utility–Limited Edition for Hodinkee」。（Porsche官網圖片）

新錶全球僅限量發售350枚，官方定價為9,650美元（約75,270港元）。（Porsche官網圖片）

今次新作以1970及1980年代Porsche Design為軍方打造的經典軍用計時碼錶為藍本，一改標誌性的黑色PVD鍍層，改用玻璃微珠噴砂鈦金屬錶殼，並搭載研發多年的全新自製機芯。（Porsche官網圖片）

重現Lemania 5100傳奇配置 WERK 01.340機芯剖析

這款聯乘腕錶的技術核心在於機芯佈局，Porsche Design自主研發出全新自製 WERK 01.340自動上鏈機芯，並與Hodinkee聯名首發搭載，其構造參考了鐘錶史上經典的Lemania 5100機芯結構，將停產多年的中央計時分針配置帶回現代腕錶。 與一般將計時分針設於小錶盤的設計不同，新機芯將計時秒針與靈感來自戰鬥機的紅色針尖計時分針同軸置於錶盤中央。佩戴者啟動計時功能時，可以直接在中央錶盤讀取最長60分鐘的累計時間，閱讀視角更直觀。

在規格方面，WERK 01.340機芯內設有（鑲有）30顆紅寶石軸承，動力儲存提升至60小時，並取得瑞士官方天文台認證（COSC）。機芯振頻為每小時28,800次，保障日常運行的穩定度與精準度。

Porsche Design與Hodinkee合作研發出全新 WERK 01.340自動上鏈機芯，其構造參考了鐘錶史上經典的Lemania 5100機芯結構，將停產多年的中央計時分針配置帶回現代腕錶。（Porsche官網圖片）

與一般將計時分針設於小錶盤的設計不同，新機芯將計時秒針與靈感來自戰鬥機的紅色針尖計時分針同軸置於錶盤中央。（Porsche官網圖片）

WERK 01.340機芯內設有（鑲有）30顆紅寶石軸承，動力儲存提升至60小時，並取得瑞士官方天文台認證，機芯振頻為每小時28,800次，保障日常運行的穩定度與精準度。 （Porsche官網圖片）

噴砂鈦金屬錶殼 實用主義工藝細節

錶殼直徑為40.8毫米，厚度15.41毫米，忠實還原Porsche Design創辦人 F.A. Porsche當年初代 Chronograph 1的比例。錶殼選用輕量化高強度鈦金屬，表面經過玻璃微珠噴砂處理，呈沉穩的啞光灰色調，能有效防止野外環境下的光線反射，同時提升抗腐蝕效能。啞黑色錶盤配搭高對比白色時標與指針，並配備雙面七層防眩光塗層藍寶石水晶鏡面，強光下依然清晰易讀。錶盤佈局包含9點鐘常規小秒盤、6點鐘12小時累計盤、12點鐘24小時AM/PM日夜顯示，以及雙語（德語/英語）星期與日曆窗，防水深度達100米（10 bar）。

錶殼直徑為40.8毫米，厚度15.41毫米，忠實還原Porsche Design創辦人 F.A. Porsche當年初代 Chronograph 1的比例。（Porsche官網圖片）

錶殼選用輕量化高強度鈦金屬，表面經過玻璃微珠噴砂處理，呈沉穩的啞光灰色調，能有效防止野外環境下的光線反射，同時提升抗腐蝕效能。（Porsche官網圖片）

雙錶帶配置 融入Porsche車廠內裝皮藝

為兼顧日常穿搭與復古軍事風格，腕錶配備方便的無工具快拆系統。隨錶附送一條同款噴砂鈦金屬鏈帶（設有微調扣機制），以及一條經典Bund樣式復古軍用底皮皮革錶帶。該皮革錶帶特別選用Porsche原廠車款龍舌蘭綠（Agave Green）車用皮革打造，配以GT銀色縫線，將跑車內裝工藝注入腕錶細節。

為兼顧日常穿搭與復古軍事風格，腕錶配備方便的無工具快拆系統。隨錶隨附一條同款噴砂鈦金屬鏈帶（設有微調扣機制），以及一條經典Bund樣式復古軍用底皮皮革錶帶。（Porsche官網圖片）