江詩丹頓Overseas系列30周年　推萬年曆腕錶定價$103萬限量200枚

瑞士頂級製錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為慶祝旗下標誌性奢華運動錶Overseas系列問世30周年，特別推出全新限量版Overseas超薄萬年曆腕錶（Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin）。新錶採用18K白金錶殼，首度配上色彩更為淡雅柔和的全新蔚藍色（Azure Blue）漆面錶盤，定價132,000美元（約103萬港元），全球僅限量發行200枚。



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瑞士頂級製錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為慶祝旗下標誌性奢華運動錶Overseas系列問世30周年，特別推出全新限量版Overseas超薄萬年曆腕錶，定價132,000美元（約103萬港元）。（Vacheron Constantin官網圖片）

新錶採用18K白金錶殼，首度配上色彩更為淡雅柔和的全新蔚藍色漆面錶盤，定價132,000美元（折合約103萬港元），全球僅限量發行200枚。（Vacheron Constantin官網圖片）

8.1毫米極致纖薄 搭載日內瓦印記機芯

新腕錶延續Overseas系列的經典運動美學，41.5毫米的18K白金錶殼厚度僅8.1毫米，配搭源自品牌馬爾他十字（又譯：馬耳他十字，Maltese cross）設計靈感的六凹槽錶圈。錶內搭載著名的1120 QP/1自動上鏈機芯，厚度只有4.05毫米，由276個零件組成。機芯能精確計算28、30及31日的大月和小月，並自動識別閏年週期，直至2100年均無須手動調整。機芯獲頒高規格的日內瓦印記（Hallmark of Geneva），透過藍寶石水晶底蓋，可欣賞到鐫刻風向玫瑰圖案的22K金質擺陀。

新腕錶延續Overseas系列的經典運動美學，41.5毫米的18K白金錶殼厚度僅8.1毫米，配搭六角形錶圈設計。（Vacheron Constantin官網圖片）

錶內搭載著名的1120 QP/1自動上鏈機芯，厚度只有4.05毫米，由276個零件組成。（Vacheron Constantin官網圖片）

機芯能精確計算28、30及31日的大月和小月，並自動識別閏年週期，直至2100年均無須手動調整。（Vacheron Constantin官網圖片）

淡雅蔚藍錶盤吸睛 一錶隨附三條快拆錶帶

今次發佈的最大視覺亮點，在於全新的蔚藍色（Azure Blue）太陽放射紋漆面錶盤。相比2016年採用的深藍色調，新配色顯得更輕盈淡雅，靈感源自晴朗天空。錶盤佈局清楚易讀，12點位置設有48個月及閏年顯示，3點及9點位置分別為日期與星期，6點位置則為18K白金月相顯示。隨錶附送一條18K白金鍊帶、一條白色橡膠錶帶及一條牛仔藍色橡膠錶帶，配備專利可替換錶帶系統（Tool-free Interchangeable System），佩戴者無需工具即可隨意切換不同風格。

錶盤佈局清楚易讀，12點位置設有48個月及閏年顯示，3點及9點位置分別為日期與星期，6點位置則為18K白金月相顯示。（Vacheron Constantin官網圖片）

新款錶相比2016年採用的深藍色調，新配色顯得更輕盈淡雅，靈感源自晴朗天空。（Vacheron Constantin官網圖片）