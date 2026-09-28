2026手錶流行趨勢：小錶徑男裝錶回歸　寶璣江詩丹頓掀復古熱潮

今年6月26日，寶璣Breguet發布全新的Classique 7357陀飛輪腕錶，既是對品牌創始人獲得「陀飛輪調節器」專利225周年的紀念，同時向當代寶璣首款陀飛輪腕錶Classique 3350致敬。



3350陀飛輪1989年問世，直徑36毫米，在長期佔據21世紀男錶市場的40+毫米腕錶面前，它顯然歸屬「小錶徑」，但卻是那個年代的標準尺寸。

彼時瑞士機械錶剛從石英危機中復甦，品牌們紛紛從古典懷錶及二戰後腕錶等黃金時代尋找靈感，因此湧現出一批正裝腕錶典範，它們多為小錶徑、貴金屬殼，也有加入陀飛輪、計時和萬年曆等複雜功能。

今天收藏圈將這類古典美學稱為「Neo-vintage」風格，因為要匹配正裝，此類作品尺寸克制，大多是36毫米左右。

寶璣Breguet Classique 3350腕錶、Vacheron Constantin 47101腕錶是「Neo-vintage」風格的經典代表：

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3350陀飛輪是那個時代審美下的標桿，三十多年過去，寶璣全新Classique 7357延續經典，尺寸卻縮減至35毫米。

寶璣Breguet Classique經典系列7357陀飛輪腕錶細節圖

源自收藏家小群體的Neo-vintage正裝錶風潮，看起來正風起雲湧，不僅影響主流品牌的新品設計，甚至尺寸有比當年還要小的趨勢。這也令人心生疑問：小錶徑有沒有盡頭？

小錶徑 大流行

如果我們把目光放到2026上半年整個行業上來觀察，會發現錶徑收縮已是一種潮流，並且在設計上還有去性別化的趨勢。

1. 芝柏Girard Perregaux Laureato桂冠「精禧50」36毫米腕錶

GP芝柏6月份發布桂冠「精禧50」腕錶，有39毫米和36毫米兩個尺寸，其搭載的GP4800機芯，是去年桂冠50周年紀念推出的全新設計，當時限量版正是39毫米，相比前一代大三針作品中的42毫米款，縮小3毫米。

半年之後的「精禧50」36毫米，可以看作是前一代中38毫米款的續作，完成代際更替。機芯研發並非一朝一夕，足見芝柏Girard Perregaux早已捕捉到「小」的趨勢。

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2. 江詩丹頓Vacheron Constantin Overseas縱橫四海系列2500V自動上鍊腕錶

4月份的「鐘錶與奇蹟」日內瓦展上，小尺寸錶款更為集中。江詩丹頓Vacheron Constantin Overseas縱橫四海系列30周年紀念作，2500V自動上鍊腕錶，直徑39.5毫米，相比此前大三針款的41毫米，克制地縮進40毫米以內。

內部是全新研發的自動機芯，珍珠陀，2.4毫米厚，作為新一代主力超薄機芯，它為江詩丹頓未來作品奠定大方向。

3. 寶格麗BVLGARI Octo Finissimo系列37毫米腕錶

寶格麗BVLGARI同樣帶來全新研發的小尺寸機芯BVF 100，為Octo Finissimo系列新添37毫米腕錶，整體延續與40毫米款一致的家族基因，古羅馬建築靈感，硬朗中融入藝術美，是男女都可以戴的中性款。

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4. 朗格A. Lange & Söhne SAXONIA ANNUAL CALENDAR薩克森年曆腕錶

朗格的重磅新品是薩克森年曆錶，36毫米的18K金錶殼內嵌入星期、月份和月相功能，並以品牌標誌性的大日曆平衡佈局。小尺寸、貴金屬殼、複雜功能，是最經典的Neo-vintage調性。

由此不難看出，小尺寸趨勢，不僅是Neo-vintage風格的正裝錶，也包括一體式鏈帶的休閒運動款式，這其中有腕錶中性化佩戴方式的影響，也有時尚穿搭風格的共振。

跨界趨同

Neo-vintage腕錶極簡克制的審美，讓人聯想到時裝界風頭正勁的「靜奢風」，也稱「老錢風」，指的是沒有明顯Logo、不追求誇張風格的低調奢華，更強調用材質與工藝傳遞品味。

Loro Piana、Brunello Cucinelli、Ralph Lauren等靜奢品牌近些年廣受青睞，相應地也獲得了可觀的業績增長。

2025年Brunello Cucinelli亞洲地區營收增長15%，Loro Piana的雙位數增幅促使LVMH集團繼續增持，持股比例由85%升至94%。

時裝界的靜奢風，腕錶界的Neo-vintage，兩大領域的流行趨勢巧妙同頻，本質上是相同的時代審美在起作用，即用材質與工藝代替Logo說話，用內斂低調代替外顯與張揚。

這套審美邏輯背後，是新一代年輕人消費觀念的轉變。據貝恩諮詢預測，到2030年，奢侈品消費主力軍將是80後與90後，約佔一半以上，95後與00後也將佔到25%～30%。

他們不再狂熱追求鮮明的Logo，更願意為體驗消費，如高端酒店、奢華旅行、藝術品等體驗類生活方式，穿衣打扮也是為滿足自我欣賞。

腕錶消費觀同樣改變，為溢價而投機的人變少，收藏與鑑賞的真實需求增多，此種消費觀更看重腕錶的工藝、審美與收藏價值，這也帶動了相應腕錶的二級市場表現。

據二手錶交易平台Chrono24的分析報告，95後與00後更喜歡纖薄小巧、設計主導的正裝錶，如卡地亞Tank等優雅作品備受歡迎。年輕人在該網站的交易中，卡地亞佔比從2018年的1.7%漲到2025年的6.8%，翻了近兩番。

另外，Chrono24也提到一個有趣的「男女反轉」現象：

女性購買40毫米以上大尺寸腕錶的意願增加，男性卻越來越喜歡小尺寸。



這種審美趨同體現了「中性化」的趨勢，錶徑大小不再是性別標尺，更多品牌選擇模糊性別界定，這也為「小錶徑」的流行提供了市場土壤。

可以說，消費者的審美趨勢，是腕錶風潮變幻的直接驅動力。我們嘗試把這個變幻周期拉長到三十年，發現流行是一個規律性的循環往復、螺旋向前。

風潮往復

今年36毫米的薩克森年曆還不是朗格近些年的最小，去年的1815小三針款，錶殼縮小到了34毫米，已接近二戰後的「黃金尺寸」了。我們可以借這款經典，來一窺三十年間腕錶風潮的循環迭代。

朗格1815於1995年問世時是35.6毫米的小錶徑，可是Neo-vintage正裝錶的標準尺寸，當年的經典作品還有前面提到的寶璣3350、百達翡麗3940等。

千禧年之後，全球職場逐漸模糊「正裝」與「休閒」的界限，街頭潮流風興起。受這股千禧審美影響，大錶運動風逐漸取代古典風，誇張的視覺效果與大尺寸受到青睞。

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2002年，沙夫豪森IWC萬國錶46毫米的大型飛行員系列腕錶面世，是一款主打航空風格的大型運動腕錶，從此奠定了萬國大飛的業界地位。

主打潛水風格的沛納海Panerai，1993年首次面向民用市場推出的腕錶就是44毫米，到了千禧初期的大錶風中，沛納海又以47毫米復現初代軍錶風範，從此47毫米一直被認為是最具沛納海基因的尺寸。

PANERAI Ref. PAM021 「上海特供款」腕錶。（佳士得官網）

順應時代審美，正裝錶朗格1815也在2009年放大至40毫米，2014年又略微回縮至38.5毫米，既是正裝錶的克制，也是等待風潮轉向的潛伏期。

2016年以後，大錶徑不再是唯一「運動」元素，潛水錶與一體式鏈帶腕錶相繼引領風向；隨後色彩和創新材質成為新一輪熱點，與此同時，Neo-vintage風格也在小圈子中醞釀。

理查米爾Richard Mille將陶瓷和藍寶石研發出從紅到藍、彩虹色譜一樣的多種醒目配色，展示了高級製錶在不斷變化的時代審美下，駕馭尖端技術大膽創新的可能。

2020年勞力士以漆面「彩虹盤」煥新蠔式恆動，同時推出了28毫米超小錶徑；2023年，勞力士重磅推出恆動1908型，再次切入經典正裝錶領域。

就是在這樣的風格循環演進中，34毫米朗格1815誕生，比1995年初代還要小2毫米。Neo-vintage風格，與之密切相關的「小錶徑」，一同回到潮流中心。

風格遠瞻

人們的審美變化，驅動着風格一輪輪螺旋前行，倘若「小錶徑」風潮褪去，下一股流行風又將湧向何處？

讓我們再回到Chrono24報告中的卡地亞Cartier，它不僅在Chrono24上熱度攀升，在拍賣市場上，卡地亞造型腕錶也屢破紀錄。

蘇富比策劃的「The Shapes of Cartier」專場，300多件卡地亞時計轟動春拍。其中香港專場82件拍品以4.14億港元盡數成交，一塊黃金款Crash腕錶以1560萬港元創下當時卡地亞腕錶最高拍價。

黃金款卡地亞Crash腕錶以1560萬港元創下當時卡地亞腕錶最高拍價。（蘇富比官網）

藏家不斷掏出真金白銀，卡地亞造型腕錶的價值被高度認可。卡地亞每年推出的新品，也同樣迎來了大熱。

Cartier Privé系列，以及Tank、Tortue、Baignoire（暱稱「浴缸」）等當代造型腕錶作品，同時獲得男性與女性的歡迎，男士佩戴手鐲式「浴缸」錶成為時髦風尚。

卡地亞之外，百達翡麗PP當年與Gilbert Albert合作的異形殼腕錶，如今也正在被市場重新確認價值，拍賣會屢見10萬瑞郎以上成交，稀有款更是高達80萬瑞郎。

百達翡麗PP當年與Gilbert Albert合作的異形殼腕錶，拍賣會屢見10萬瑞郎以上成交，稀有款更是高達80萬瑞郎。（富藝斯）

當顏色與尺寸的探索趨近飽和，錶殼形狀的創新或許將成為下一個流行趨勢。卡地亞與百達翡麗之外，新鋭品牌Berneron也是一個例證。

1. Berneron Mirage 38腕錶

2023年推出的首作Mirage 38，錶殼借鑑先輩的不規則美學，同時讓機芯一同扭曲。Berneron憑藉此作獲得了2024年GPHG的「勇氣獎」（Audacity Prize），已是當紅小眾製錶品牌。

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2. Audemars Piguet愛彼「鵝卵拾光」腕錶

機芯與錶殼同時異形創新的作品，還有愛彼今年發布的「鵝卵拾光」錶款，機芯隨錶殼一樣如同不規則的鵝卵石，藝術表達高度統一。

3. Audemars Piguet愛彼150 Heritage懷錶

殼形之外，另一個新的潮流方向，可能正是鵝卵拾光所代表的藝術工藝類腕錶，以及與之同屬傳統高端領域的複雜功能。

鵝卵拾光是愛彼Atelier des Établisseurs的首批作品，藝術工藝是核心；而愛彼在近十年裏的RD項目專注複雜功能創新，從超級報時RD#1到全新計時RD#5，再到今年以RD#4為藍本的150 Heritage懷錶，均引發高度關注。

4. 江詩丹頓Solaria腕錶和藝術大師系列腕錶

無獨有偶，江詩丹頓從260周年到270周年，相繼推出57項功能的57260懷錶、63項功能的The Berkley懷錶、41項功能的Solaria腕錶，皆為創紀錄的開時代之作。

此外，江詩丹頓每年推出的閣樓工匠私人定製作品，乃複雜功能與藝術工藝集大成者，藝術大師系列同樣滋養着小眾高端藝術腕錶市場。

隨着「爆款」審美步入疲勞期，大複雜功能與藝術工藝腕錶作為機械錶世界裏的傳統塔尖之作，或將重新成為人們的終極追求。

而當男士戴起專為女士設計的手鍊錶和手鐲錶，當男女錶界限消弭，「小錶徑」走向如何已無需再問，答案昭然天下。

【本文獲「盧曦採訪手記」授權轉載，微信公眾號：lucyonair】