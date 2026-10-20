保時捷Porsche Mission S登場！超跑定位超911車系　致敬550經典

德國頂級跑車品牌保時捷（Porsche）於美國紐約發表全新Mission S概念車，正式開啟品牌高性能跑車的全新篇章。這款概念車的焦點不單是外觀造型亮麗，廠方更明確透露將以此為基礎，在指標性的911車系之上，開闢全新常規量產的中置引擎超級跑車平台。這項動作打破了品牌過往僅限量生產旗艦超跑（Hypercar）的傳統，展現長期佔領頂級中置超跑市場的野心。



德國頂級跑車品牌保時捷（Porsche）於美國紐約正式發表全新Mission S概念車，正式開啟品牌高性能跑車的全新篇章。（Porsche官網圖片）

這款概念車不單是外觀造型的演繹，廠方更明確透露將以此為基礎，在指標性的911車系之上，開闢全新常規量產的中置引擎超級跑車平台。（Porsche官網圖片）

致敬550 Spyder傳奇歷史 外觀融合歷代經典賽車元素

Mission S的全球首發地點特別選在紐約皇后區的一處碼頭，該處正是1953年保時捷550 Spyder拍攝經典宣傳照的地點，象徵品牌回歸輕量化與極致性能的初衷。新車外觀雕塑感十足，低矮的前臉設計取材自911 GT1，圓潤頭燈與隆起的輪拱線條延續911的家族特徵，流暢的車頂線條源自959，車尾佈局則融入利曼耐力賽車（Le Mans 24 Hours）的空氣力學設計。就連輪圈亦重新演繹了保時捷928經典的「電話撥盤式」（Phone-dial wheels）設計，實現復古風格與現代輕量化工程的完美結合。

新車外觀雕塑感十足，低矮的前臉設計取材自911 GT1，圓潤頭燈與隆起的輪拱線條延續911的家族特徵，流暢的車頂線條源自959，車尾佈局則融入利曼耐力賽車的空氣力學設計。（Porsche官網圖片）

Mission S的全球首發地點特別選在紐約皇后區的一處碼頭，該處正是1953年保時捷550 Spyder拍攝經典宣傳照的地點，象徵品牌回歸輕量化與極致性能的初衷。（Porsche官網圖片）

車室摒棄大螢幕趨勢 首創實體位移儀錶板與MagSafe車載架

面對近年新車普遍搭載大型觸控螢幕的風氣，Mission S選擇了駕駛導向的簡約路線，內裝佈局靈感源自356與550 Spyder。駕駛席前方保留經典五環儀錶，中央轉速錶採用實體指針與數碼底圖。當切換至特定駕駛模式時，轉速錶會向駕駛者方向實體位移推進，周邊數據儀錶亦會隨之重構，確保駕駛專注度。中控台取消了固定式大型螢幕，改為配置可收納的MagSafe智能手機支架，車主可直接以個人手機進行導航。透過My Porsche應用程式（App），儀錶板亦能隨心更換為保時捷歷代經典車款的數碼風格介面。

中控台取消了固定式大型螢幕，改為配置可收納的MagSafe智能手機支架，車主可直接以個人手機進行導航。（Porsche官網圖片）

Mission S 選擇了駕駛導向的簡約路線，內裝佈局靈感源自356與550 Spyder。駕駛席前方保留經典五環儀錶，中央轉速錶採用實體指針與數碼底圖。（Porsche官網圖片）

常規頂級超跑架構啟動：經典賽車專屬塗裝重現品牌榮耀

車身塗裝推出Firn White Metallic、Light Red Metallic、Black Chrome及Special Black等專屬車漆，重現賽車傳統的紅白灰配色。

廠方表示，Mission S正是保時捷未來高性能跑車的設計基石，確立了常規中置超跑架構。雖然具體動力規格、量產時間表及售價尚未對外公布，但其確立的中置超跑平台，已為品牌下一世代的高性能車款樹立清晰指標。