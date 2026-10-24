Razer x Pokémon 30週年聯乘耳機登場　噴火龍版本超長續航70小時

為歡慶《寶可夢 Pokémon》30週年旅程，跨國電競品牌Razer與寶可夢官方子公司The Pokémon Company International（TPCi）合作打造三款遊戲耳機，將仙子伊布（仙子伊貝）、噴火龍以及路卡利歐角色，悉數融入在 Razer Kraken V4 X / Razer BlackShark V3 X HyperSpeed旗下經典產品之中。



把本命戴上頭！Razer聯手《寶可夢》推出30週年聯乘耳機

仙子伊布版本以優雅的粉藍配色呈現浪漫美學風格，可以看見頭帶部分印有仙子伊布插畫之外，也融入異世界的星空主題背景，外側則點綴其Razer Logo；內側則帶入仙子伊布藝術圖像。配置方面，則搭載Razer Chroma RGB燈效、40mm TriForce驅動單元，以及可伸縮性的HyperClear愛心麥克風，與此同時更支持7.1環繞聲效。

Razer x Pokémon仙子伊布版本耳機（Razer官網）

Razer x Pokémon噴火龍版本耳機（Razer官網）

Razer x Pokémon路卡利歐版本耳機（Razer官網）

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至於噴火龍則採用橙色與其標誌性的火焰配色；路卡利歐則還原其藍色肌膚並以水墨風格插畫忠實呈現，值得一提的是，以上兩款不僅重量只有270克，續航力更可達70小時，且皆搭載50mm TriForce Gen-2驅動單元和2.4GHz HyperSpeed無線技術，整體來說會使用家們有著十分高端的絕佳體驗。

據悉，Razer x《寶可夢 Pokémon》30週年全新聯乘耳機系列，仙子伊布版本定價為109.99美元，噴火龍&路卡利歐則為119.99美元，感興趣的朋友不妨留意。

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