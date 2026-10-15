Razer Viper V4 Pro碳纖維滑鼠亮相　47g極致輕量配50K光學感應

Razer於2026年10月13日正式發布Viper V4 Pro碳纖維版無線電競滑鼠。該產品採用航空級材料工藝，整機重量控制在約47克，兼顧極致輕量化與結構穩定性。



該型號已開啟限時預約，預約通道於2026年10月31日20時關閉，官方售價為1999元人民幣。

Razer於2026年10月13日正式發布Viper V4 Pro碳纖維版無線電競滑鼠。（Razer）

外殼主體選用東麗3K T300級碳纖維材質，摒棄常見的印刷仿紋或複合碳纖維方案，全程採用乾式碳纖維工藝製造。碳纖維布經樹脂預浸處理後，在高温高壓環境下完成固化成型，不僅顯著提升殼體剛性與抗形變能力，也在大幅減重的同時確保握持手感紮實穩固。

Razer Viper V4 Pro碳纖維版外觀細節圖▼▼▼

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性能配置上，滑鼠搭載第三代Focus Pro 50K光學感應器，原生支持8000Hz輪詢率，數據響應間隔低至0.125毫秒；最高DPI達50000，追蹤速度上限為930 IPS，最大加速度承受值為90G。

按鍵系統配備第四代光學微動與光學滾輪。光學微動以光信號觸發替代物理觸點，點擊壽命達一億次，較前代降低約12%的觸發力度；光學滾輪採用非接觸式編碼檢測機制，有效避免滾動遺漏與跳幀現象，使用壽命約為傳統機械編碼器的3.3倍。

連接與續航方面，滑鼠支持第二代HyperSpeed無線技術，附贈的半球形接收器內置高增益天線，信號強度較上一代提升30%以上。在1000Hz輪詢率模式下，單次充電可連續使用約180小時；切換至8000Hz高響應模式後，續航時間約為45小時。

購買本款滑鼠還可獲贈專屬Razer滑鼠包，用戶需在指定平台發布不少於15字的文字評價，並上傳5張以上高質量實拍圖片或一段完整開箱／使用視頻，完成後聯繫客服登記即可領取。

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