新加坡父子狂搖夾公仔機！強搶Pokemon卡等獎品　店主報警拒和解

新加坡近日發生1宗「硬搶」夾公仔機事件。1對疑為父子的男子與少年在當地1間商場內猛烈搖晃夾公仔機，強行搖出包括Pokemon卡片在內的8份獎品。整個犯案過程被現場的閉路電視全數拍下。涉事店主對家長「教壞細路」的行為感到心寒，目前已報警處理，並表明絕不接受私下和解。



1對疑為父子的男子與少年在當地1間商場內猛烈搖晃夾公仔機，強行搖出包括Pokemon卡片在內的8份獎品。（Instagram@zaobaosg）

閉路電視無故損毀 揭發一家4口惡行

事件發生於7月25日下午約1時36分，地點位於新加坡實龍崗上段購物中心（Upper Serangoon Shopping Centre）1樓大堂的「FortuneClaw」夾公仔機區。

該區夾公仔機投入營業尚不足1個月，35歲的店主方先生在事後巡視時，偶然發現其中1台機頂的閉路電視鏡頭無故損壞。為查明是否屬於意外，他即刻翻查周邊其他閉路電視畫面，豈料意外揭發了一家4口強搶獎品行為。

35歲的店主方先生事後巡視時，意外揭發了一家4口強搶獎品行為。（Instagram@zaobaosg）

父子接力猛搖機器 強取8件戰利品

據閉路電視片段顯示，當時有3男1女站在夾公仔機前，猜測為一家4口（包括父母及兩名兒子）。片段中，該名父親突然舉高雙手，緊緊按住1部夾公仔機頂部，隨後將夾公仔機向自己方向猛烈搖晃，導致機內多件物品傾倒並跌入取物口。

該名父親突然舉高雙手，緊緊按住1部夾公仔機頂部，隨後將夾公仔機向自己方向猛烈搖晃，導致機內多件物品傾倒並跌入取物口。（Instagram@zaobaosg）

該名父親突然舉高雙手，緊緊按住1部夾公仔機頂部，隨後將夾公仔機向自己方向猛烈搖晃，導致機內多件物品傾倒並跌入取物口。（Instagram@zaobaosg影片截圖）

在旁較年長的少年見狀不但未有覺得不妥，反而「有樣學樣」，上前模仿父親的暴力行徑。男子從取物口掏出物品交給較年幼的兒子後，準備與家人離開。但該名年長少年意猶未盡，隨即盯上旁邊另1部夾公仔機並再次動手猛搖，其餘3名家人則在旁圍觀，未有阻止。最終，少年成功從第2部機的取物口拿走1個塑膠盒及1隻毛公仔。整個過程中，雖然商場內有其他途人經過，但無人上前制止。

在旁較年長的少年見狀不但未有覺得不妥，反而「有樣學樣」，上前模仿父親的暴力行徑。（Instagram@zaobaosg影片截圖）

但該名年長少年意猶未盡，隨即盯上旁邊另1部夾公仔機並再次動手猛搖，其餘3名家人則在旁圍觀，未有阻止。（Instagram@zaobaosg影片截圖）

但該名年長少年意猶未盡，隨即盯上旁邊另1部夾公仔機並再次動手猛搖，其餘3名家人則在旁圍觀，未有阻止。（Instagram@zaobaosg影片截圖）

最終，少年成功從第2部機的取物口拿走1個塑膠盒及1隻毛公仔。（Instagram@zaobaosg影片截圖）

最終，少年成功從第2部機的取物口拿走1個塑膠盒及1隻毛公仔。（Instagram@zaobaosg影片截圖）

店主即報警拒和解 警方已介入調查

方先生點算後透露，涉事家庭共強行取走約8件獎品，當中包括毛公仔及時下流行的Pokemon卡牌。連同遭損壞需要更換的閉路電視鏡頭，初步估計損失約150坡元（約870港元），這還未計算夾公仔機潛在的內部零件維修費用。

方先生看過片段後表示感到難過與失望：「這名父親不僅沒有制止孩子，反而鼓勵他搖晃機器。」他強調，這些夾公仔機每部重達80至120公斤，一旦失去平衡倒下，隨時會壓傷兒童，後果不堪設想。方先生表示，為提高同行的警惕及公眾意識，他已報警處理，並堅決表明不會接受私下和解，呼籲涉事者主動站出來承擔責任。

新加坡警察部隊回覆傳媒查詢時證實，已接獲相關報案，案件目前正在調查中。為防止同類危險事件再次發生，方先生已暫時用尼龍索帶將相鄰的夾公仔機綁在一起，稍後將聘請承辦商進行加固工程。

其他報道：公仔卡夾公仔機洞口 女子伸手用道具扯下取走 台主罵盜竊惹爭議

究竟這算不算盜竊？有夾公仔機台主於網上發文公審1名女子，完全無付錢玩過下偷公仔。台主貼出閉路電視片段，見到1名穿黑色外套的女子帶着1名女童到夾公仔機店，先是拍了幾下台主的夾公仔機及伸手進出貨口，發現拿不到後，從袋中拿出工具協助，伸手深入探進夾公仔機的出貨口，將卡在洞口的公仔扯下取走，當時女子身旁包括女童等5人圍觀直擊過程。



帖文引起熱議，有網民批評台主，「你部機反地心吸力？成個公仔倒掛喺洞口都唔跌落去」、「你隻公仔本身就大過啲索帶，咁驚輸咪封埋個洞佢囉」。也有網民認同女子是盜竊，「其實香港人都幾本末倒置，先唔講個洞口點先，伸手入去撩貨偷嘢就已經好有問題」、「身教家教，害咗個小朋友」、「報警未，偷嘢就係偷嘢，咩公仔機X街就打和嘅諗法咁得意」。



有夾公仔機台主於網上發文公審1名女子，完全無付錢玩過下偷公仔。（Threads@kurobie_desu）

該夾公仔機台主2月4日於Threads發文發片揶揄，「家庭活動係望住媽咪偷嘢，成件事勁有feel」，又怒斥「重點係佢哋1個$5都冇入過」。

公仔卡夾公仔機洞口 女子伸手進去扯下取走

閉路電視畫面見到，1名穿黑色外套的女子伸手深入探進夾公仔機的出貨口，大力扯下卡在洞口、倒吊公仔的繩鏈，然後取走，整個過程約13秒。當時有1名女童、3名女子及1名大叔在旁觀看，未有人阻止女子行為。

女子伸手深入探進夾公仔機的出貨口，將卡在洞口的公仔扯下取走。（Threads@kurobie_desu）

台主公開CCTV片公審罵盜竊惹議

大部份網民認為，公仔已在洞口，原已屬「出貨」，惟台主在洞口設障礙物增加「出貨」難度，批評「又要畀人夾又玩唔起」、「隻公仔已經喺洞口應該要代表出貨，整兩條索帶阻住咩居心」、「明顯店家問題大啲，唔想畀獎品，攞紅毛泥封咗個窿佢」。

有網民表示，「上次喺葵涌廣場都係，倒掛咗都跌唔到落去，整極都唔跌，打咗幾舊水」、「其實唔明點解香港啲夾公仔機，佢會將個出口整到勁細，有啲機個出口仲細過個公仔」。

也有網民認同女子是盜竊，「講洞口嗰啲，明買明賣，覺得唔公平咪唔好夾囉，又冇人揸槍指住你去夾，夾唔到就要偷嘢？」。

台主翌日（2月5日）再發文公開更完整閉路電視片段，指出女子「原來有道具（工具）」。（Threads@kurobie_desu）

台主再發文：原來有道具

台主翌日（2月5日）再於Threads發文公開更完整閉路電視片段，指出女子「原來有道具（工具）」。閉路電視畫面見到，女子帶着女童來到夾公仔機店，先是拍了幾下台主的夾公仔機，似是嘗試利用震動將卡在洞口的公仔震下，又曾伸手進出貨口，發現拿不到後，從袋中拿出工具協助，再伸手進洞口拿出公仔，全程未有付錢玩過。

全文：公仔卡夾公仔機洞口 女子伸手用道具扯下取走 台主罵盜竊惹爭議