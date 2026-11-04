Aston Martin油電超跑Valhalla Spider登場　過千匹馬力限量249部

英國超跑名牌Aston Martin宣佈推出品牌歷來速度最快的開篷超跑全新Valhalla Spider。新車全球僅限量生產249部，官方雖然尚未公佈最終定價，但市場預計入場門檻將超越硬頂版的85萬英鎊（約850萬港元起），首批預計於2027年第三季開始交付。新車搭載源自一級方程式（F1）技術的中置插電式油電混合動力系統（PHEV），綜合最大輸出高達驚人的1,079匹馬力（PS），0至100km/h加速僅需2.5秒，極速更可直衝350km/h，將極致開篷駕駛體驗推向新高度。



英國超跑名牌Aston Martin宣佈推出品牌歷來速度最快的開篷超跑全新Valhalla Spider。（Aston Martin官網圖片）

新車全球僅限量生產249部，官方雖然尚未公佈最終定價，但市場預計入場門檻將超越硬頂版的85萬英鎊（約850萬港元起）。（Aston Martin官網圖片）

F1混能科技下放 綜效扭力達1,100Nm

Valhalla Spider的動力核心由一台4.0升雙渦輪增壓平面曲軸V8引擎與三部電動摩打組成。單是燃油引擎已能輸出828匹馬力及868Nm扭力，最高轉速達7,000rpm，並配備輕量化鈦金屬排氣系統；配合前軸兩部及整合於八速雙離合器波箱內的一部電動摩打（合共提供251匹馬力），令整套混能系統的綜效輸出飆升至1,079匹馬力與1,100Nm扭力。前軸獨立雙摩打不僅支援全電動倒車，更具備主動扭力分配（Torque Vectoring）功能，即使以350km/h的極速奔馳，系統仍能精準介入，提供貼地沉穩的操控表現。

單是燃油引擎已能輸出828匹馬力及868Nm扭力，最高轉速達7,000rpm，並配備輕量化鈦金屬排氣系統。（Aston Martin官網圖片）

前軸獨立雙摩打不僅支援全電動倒車，更具備主動扭力分配（Torque Vectoring）功能，即使以350km/h的極速奔馳，系統仍能精準介入，提供貼地沉穩的操控表現。（Aston Martin官網圖片）

開篷無損空氣動力學 時速241公里空氣下壓力逾600公斤

作為中置引擎開篷超跑，空氣動力學至關重要。新車沿用Aston Martin Performance Technologies與F1車隊合作研發的碳纖維單體殼底盤，車頂進氣口（Snorkel）相較硬頂版特意加高35毫米，確保開篷行車時引擎依然獲得充足進氣與散熱。在Race賽道模式下，主動式尾翼可升高達255毫米並兼具空氣制動功能，在時速約241km/h（150mph）時可產生超過600公斤的下壓力。

新車沿用Aston Martin Performance Technologies與F1車隊合作研發的碳纖維單體殼底盤，車頂進氣口相較硬頂版特意加高35毫米，確保開篷行車時引擎依然獲得充足進氣與散熱。（Aston Martin官網圖片）

在Race賽道模式下，主動式尾翼可升高達255毫米並兼具空氣制動功能，在時速約241km/h（150mph）時可產生超過600公斤的下壓力。（Aston Martin官網圖片）

雙車頂設定靈活切換 極速直上350km/h

因應不同天候，Valhalla Spider標配可手動拆卸並收納於車內的黑色織物軟篷，裝上時安全最高車速限制於200km/h；若選配專屬碳纖維硬頂或直接保持全開篷狀態，即可完全釋放350km/h的極速潛能。此外，車身側裙特別設有15升儲物空間，供收納可摺疊的三截式擋風導流板，大幅降低車廂亂流，兼顧舒適度與車廂靜音與對話私隱。

新車底盤採用推桿式前懸掛搭配Bilstein DTX主動電子避震筒，並配備碳陶瓷制動系統（前410mm/後390mm煞車碟）及米芝蓮專屬Pilot Sport配胎。

車身側裙特別設有15升儲物空間，供收納可摺疊的三截式擋風導流板，大幅降低車廂亂流，兼顧舒適度與車廂靜音與對話私隱。（Aston Martin官網圖片）