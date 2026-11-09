LV新錶2026│首推防刮鏡面鋼Tambour視窗錶　定價$198000

奢華視窗腕錶不再局限於嬌氣的金屬材質！Louis Vuitton（路易威登）旗下高級製錶工坊La Fabrique du Temps宣布推出全新Tambour Convergence「鏡面鋼」（Mirror Steel）版本，新錶破格以高抗刮的專利硬化精鋼，取代過往昂貴的玫瑰金與白金，入手門檻相較同級視窗錶大幅下調，香港官方定價為19.8萬港元，即日起正式發售。



Tambour Convergence, Automatic, 37mm, Mirror Steel HK$198,000（Louis Vuitton官網圖片）

Tambour Convergence, Automatic, 37mm, Mirror Steel HK$198,000（Louis Vuitton官網圖片）

專利硬化精鋼 抗刮硬度提升近六倍

新錶直徑37毫米、厚度僅8毫米，比例專為日常佩戴而設。錶殼、錶耳及錶冠均經專利技術處理，表面硬度飆升至1,130維氏硬度（Vickers），比一般精鋼堅硬近六倍，抗刮能力顯著提升。工坊更為錶身作全手工頂級鏡面拋光處理，並在鏤空錶耳內側輔以啞光噴砂處理，讓金屬在強烈光線下呈現細膩對比。

Tambour Convergence, Automatic, 37mm, Mirror Steel HK$198,000（Louis Vuitton官網圖片）

Tambour Convergence, Automatic, 37mm, Mirror Steel HK$198,000（Louis Vuitton官網圖片）

Tambour Convergence, Automatic, 37mm, Mirror Steel HK$198,000（Louis Vuitton官網圖片）

無指針滑動式視窗 致敬歷史宅邸窗櫺

盤面設計靈感源自1920年代裝飾藝術風格的傳統視窗錶（Montre à guichet）。新錶捨棄傳統指針，於12點鐘位置開設扇貝形視窗，呼應品牌位於法國阿涅爾（Asnières）歷史工坊宅邸的窗櫺輪廓。內部搭載工坊自製LFT MA01.01自動上鏈機芯，透過兩枚鍍銠黃銅圓盤呈現「連續滑動式」（Dragging）時、分顯示，盤面平滑運轉，振頻每小時28,800次，提供45小時動力儲存，配搭灰色Saffiano小牛皮錶帶。

Tambour Convergence, Automatic, 37mm, Mirror Steel HK$198,000（Louis Vuitton官網圖片）

Tambour Convergence, Automatic, 37mm, Mirror Steel HK$198,000（Louis Vuitton官網圖片）