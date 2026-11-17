中國電動車品牌比亞迪（BYD）旗下高端純電品牌仰望（YANGWANG），正式推出首款純電行政旗艦房車「鼎曜」（ALTIOR）。新車跳過傳統在中國內地首發的慣例，率先在阿聯酋阿布扎比舉行全球發布會，其山河鼎韻限量版在內地同步開啟預訂，預選價格為208萬元人民幣（折合約224萬港元起）訂金30萬元，全球限量399輛，以超過5.5米的車身格局直接切入超豪華房車市場。



中國電動車品牌比亞迪（BYD）旗下高端純電品牌仰望（YANGWANG），正式推出首款純電行政旗艦房車「鼎曜」（ALTIOR）。（比亞迪仰望官網圖片）

新車跳過傳統在中國內地首發的慣例，率先在阿聯酋阿布扎比舉行全球發布會，以超過5.5米的車身格局直接切入超豪華房車市場。（比亞迪仰望官網圖片）

尺寸規格為何能叫陣勞斯萊斯？

新車命名取自拉丁語「更高」之意，研發代號為「HU」。外觀尺寸上，車身長寬高分別為5,600毫米、2,030毫米及1,590毫米，軸距達3,500毫米，行李廂空間為532公升。對比目前在售的標準版勞斯萊斯（Rolls-Royce）Ghost（長5,546毫米、軸距3,295毫米），ALTIOR在車身長度與軸距設定上均有所拉長，將座艙縱深空間進一步向後排傾斜。車頭矩陣日行燈取材自青銅器「鼎」的造型幾何，搭配金屬鍍鉻部件及大尺寸鍛造輪圈；車側配置90度馬車式對開車門（Coach Doors），車頂安裝光學雷達（LiDAR）以配合高階駕駛輔助系統運作。

車身長寬高分別為5,600毫米、2,030毫米及1,590毫米，軸距達3,500毫米，行李廂空間為532公升。（比亞迪仰望官網圖片）

車身融入中國青銅器「鼎」造型的矩陣日行燈，配合大量鍍鉻飾件及大型復古鍛造輪圈。（比亞迪仰望官網圖片）

4摩打爆出近1,300匹馬力 配備第二代刀片電池

性能方面，ALTIOR搭載仰望專屬的四輪獨立「易四方」電動馬達，綜合理論輸出達956kW（約1,282匹馬力），四輪扭力響應速度每秒可調節逾百次。新車配備比亞迪第二代刀片電池及FLASH閃充技術，廠方宣稱在CLTC工況測試下的續航里程超過1,000公里。不過，實際路面續航及國際標準實測數據仍有待進一步公布。

ALTIOR搭載仰望專屬的四輪獨立「易四方」電動馬達，綜合理論輸出達956kW（約1,282匹馬力），四輪扭力響應速度每秒可調節逾百次。（比亞迪仰望官網圖片）

新車配備比亞迪第二代刀片電池及FLASH閃充技術，廠方宣稱在CLTC工況測試下的續航里程超過1,000公里。（比亞迪仰望官網圖片）

車門則採用超豪華座駕標誌性的90度馬車式對開車門（Coach Doors），車頂配備光學雷達，支援高階輔助駕駛系統。（比亞迪仰望官網圖片）

車廂嵌和田白玉配蘇繡工藝 首推「山河鼎韻」特別版

新車提供行政版（Executive）及訂製版（Bespoke）2款配置。座艙以私人貴賓室為靈感，大量採用半苯胺頂級真皮、純羊毛地毯及天然原木飾板，並點綴和田白玉鑲嵌件與蘇州雙面刺繡，全車共設48處手工飾件；車主靠近時會觸發由12組迎賓光源組成的動態迎賓燈效。

目前比亞迪旗下旗艦越野車「仰望 U8」早前已打入阿聯酋市場，甚至獲杜拜警方納入超跑巡邏車隊。是次ALTIOR罕有地首選阿聯酋作為全球首發地，反映比亞迪鎖定中東高資產值富豪市場、意圖打破歐洲傳統超豪華車壟斷的野心。

座艙以私人貴賓室為靈感，大量採用半苯胺頂級真皮、純羊毛地毯及天然原木飾板，並點綴和田白玉鑲嵌件與蘇州雙面刺繡。（比亞迪仰望官網圖片）

全車共設48處手工飾件；車主靠近時會觸發由12組迎賓光源組成的動態迎賓燈效。（比亞迪仰望官網圖片）