Roger Dubuis 湖中仙子山楂花腕錶登場！微雕珍珠貝母售69萬

瑞士高級製錶品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）向來以機械感強烈、風格陽剛的「圓桌騎士」系列聞名，近日品牌一反常態轉向柔美詩意，推出全新Excalibur Lady of the Lake「湖中仙子」山楂花特別版腕錶（Hawthorn Edition）。新作以36毫米18K玫瑰金錶殼為畫布，融入立體珍珠貝母微雕工藝與249顆鑽石，定價約88,000美元（約68.6萬港元）。



瑞士高級製錶品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出全新Excalibur Lady of the Lake「湖中仙子」山楂花特別版腕錶（Hawthorn Edition）。（Roger Dubuis官網圖片）

新作以36毫米18K玫瑰金錶殼為畫布，融入立體珍珠貝母微雕工藝與249顆鑽石，定價約88,000美元（約68.6萬港元）。（Roger Dubuis官網圖片）

亞瑟王守護神話化作立體微雕 花瓣轉盤取代秒針

新作取材自亞瑟王傳說中授予「王者之劍」（Excalibur）的湖中仙子薇薇安（Viviane），並以神話中象徵守護與自然的秋季山楂花為核心。錶盤層次豐富，底層以玫瑰金基底密鑲147顆圓形明亮式切割鑽石；中央則由工匠手工立體雕琢天然白色珍珠貝母花瓣，配襯拋光黃金雄蕊與鑽石花柱；四周綴以梨形切割紅寶石，勾勒出深秋果實飽滿晶瑩的質感。

錶盤最大亮點在於機械互動趣味：6時位置的小秒盤捨棄傳統秒針，改由微型珍珠貝母花形轉盤持續運轉，並以其中一片帶標記的花瓣作走秒指示，將複雜工藝隱於靈動花姿之中。

錶盤層次豐富，底層以玫瑰金基底密鑲147顆圓形明亮式切割鑽石；中央則由工匠手工立體雕琢天然白色珍珠貝母花瓣，配襯拋光黃金雄蕊與鑽石花柱。（Roger Dubuis官網圖片）

6時位置的小秒盤捨棄傳統秒針，改由微型珍珠貝母花形轉盤持續運轉，並以其中一片帶標記的花瓣作走秒指示，將複雜工藝隱於靈動花姿之中。（Roger Dubuis官網圖片）

戒指輪廓錶殼鑲249顆美鑽 自製RD830機芯透視日內瓦打磨

錶殼以高級珠寶戒指為靈感，厚度僅9.85毫米，鑲鑽光環沿錶側延伸至錶冠，連同經典三角坑紋錶圈及錶耳，全錶共鑲嵌249顆美鑽，總重約1.79卡。

翻至錶背，藍寶石水晶底蓋透視出品牌自製RD830自動上鏈機芯，機芯由183個零件及27顆寶石軸承構成，振頻每小時28,800次（4Hz），具備48小時動力儲存。底板飾有日內瓦波紋（Côtes de Genève）與蝸形紋打磨，配備22K玫瑰金鏤空自動盤。腕錶搭配珠光深紅色鱷魚皮錶帶與18K玫瑰金針扣，防水深度30米。

錶殼以高級珠寶戒指為靈感，厚度僅9.85毫米，鑲鑽光環沿錶側延伸至錶冠，連同經典三角坑紋錶圈及錶耳，全錶共鑲嵌249顆美鑽，總重約1.79卡。（Roger Dubuis官網圖片）