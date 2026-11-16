瑞士獨立品牌Krayon鉑金新錶 黑瑪瑙錶盤微繪玉蘭花限15枚售167萬

瑞士獨立製錶品牌Krayon近日發表全新限量版腕錶「Anywhere Magnolia」，將品牌招牌的「自訂地點日出日落顯示」複雜功能，結合人手微繪藝術工藝，於深邃亮澤的黑色縞瑪瑙（Onyx）錶盤上呈現春日玉蘭花瓣飄落的詩意景致。新作採用39毫米鉑金錶殼，搭載品牌自製C030手上鍊機芯，具備72小時動力儲存。這款時計全球僅限量發行15枚，官方定價達178,000瑞士法郎（折合約167萬港元），勢必成為高級鐘錶藏家焦點。



瑞士獨立製錶品牌Krayon近日發表全新限量版腕錶「Anywhere Magnolia」，將品牌招牌的「自訂地點日出日落顯示」複雜功能融入微繪錶盤。（Krayon官網圖片）

新作採用39毫米鉑金錶殼，搭載品牌自製C030手上鍊機芯，具備72小時動力儲存。這款時計全球僅限量發行15枚。（Krayon官網圖片）

工坊春景化作微繪工藝 三片花瓣暗藏品牌標誌

新作設計靈感源自品牌位於瑞士納沙泰爾（Neuchâtel）製錶工坊外的一棵玉蘭樹，捕捉每年春季花開及花瓣飄落的瞬間。錶盤由當地微繪藝術家以人手細膩繪出層疊的粉白玉蘭花瓣，每枚腕錶的筆觸與細節均獨一無二。錶盤不設傳統品牌標誌及時標，而是巧妙地以三片花瓣拼湊成「Y」字形，低調呼應品牌標誌；在黑白極簡的基調下，微繪花瓣為這枚複雜時計增添了幾分春日詩意與靈動感。細看之下，光澤溫潤的白色花瓣與深邃純黑的縞瑪瑙錶盤形成鮮明對比，展現出高級製錶界罕見的東方留白韻味。

錶盤由當地微繪藝術家以人手細膩繪出層疊的粉白玉蘭花瓣，每枚腕錶的筆觸與細節均獨一無二。（Krayon官網圖片）

光澤溫潤的白色花瓣與深邃純黑的縞瑪瑙錶盤形成鮮明對比，展現出高級製錶界罕見的東方留白韻味。（Krayon官網圖片）

花瓣外圈聯動日出日落 錶背系統可自訂城市

功能方面，錶盤外緣設有一枚噴砂太陽標誌隨時間推移，而指示每日日出及日落時刻的活動外圈亦分別繪有兩片花瓣，並兼備24小時制及簡易日曆顯示。翻至透明錶背，可見直徑35.4毫米的C030機芯及其專利可調校系統，讓製錶師可為錶主精準調校全球任何指定城市的日出日落時間。機芯內部構造精巧，包含55顆寶石並以3Hz振頻運作，腕錶整體防水深度為30米，配襯黑色鱷魚皮錶帶。透過藍寶石水晶玻璃底蓋，藏家更可清晰欣賞夾板上的精細打磨修飾，盡顯瑞士獨立製錶的機械美學。

錶盤外緣設有一枚噴砂太陽標誌隨時間推移，而指示每日日出及日落時刻的活動外圈亦分別繪有兩片花瓣，並兼備24小時制及簡易日曆顯示。（Krayon官網圖片）