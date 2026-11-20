瑞士獨立製錶品牌Oris再度展現標誌性的童心與玩味，正式宣布攜手日本經典動漫角色《多啦A夢》（Doraemon），推出全新Oris Doraemon Limited Edition。這款特別版腕錶全球限量發行1,000枚，香港官方定價為21,800港元，現已透過全球指定授權零售商發售。延續品牌一貫內斂巧妙的聯名風格，設計師並未將角色直接印在正面錶盤，而是透過經典配色與細節彩蛋，將這位風靡全球的機械貓融入日常時計之中。



Oris再度展現標誌性的童心與玩味，正式宣布攜手日本經典動漫角色《多啦A夢》（Doraemon），推出全新Oris Doraemon Limited Edition。（ORIS官網圖片）

這款特別版腕錶全球限量發行1,000枚，香港官方定價為21,800港元，現已透過全球指定授權零售商發售。（ORIS官網圖片）

經典配色演繹現代比例

這款限量版腕錶以Oris去年於鐘錶與奇蹟（Watches and Wonders）錶展期間重新演繹的Big Crown Pointer Date（大錶冠指針式日曆腕錶）為設計藍本。腕錶採用精鋼材質打造，錶殼直徑為40毫米、厚度12毫米，錶耳間距（Lug-to-Lug）為47.5毫米，防水性能達50米，並搭配同材質精鋼鏈帶。

錶盤設計處處呼應多啦A夢的經典形象，採用帶有垂直拉絲紋理的淺藍色錶盤作為主視覺，內圈設有塗覆Super-LumiNova夜光塗層的立體鑲貼時標。錶盤外緣則配置了紅白相間的軌道式刻度環以及印刷日曆圈，而指針式日曆的漆面箭頭與中央秒針均選用鮮明的亮黃色，巧妙致敬多啦A夢頭頂的竹蜻蜓（Take-copter）或胸前的黃色鈴鐺，亦象徵脖子上的紅色項圈。

腕錶採用精鋼材質打造，錶殼直徑為40毫米、厚度12毫米，錶耳間距（Lug-to-Lug）為47.5毫米，防水性能達50米，並搭配同材質精鋼鏈帶。（ORIS官網圖片）

錶盤設計處處呼應多啦A夢的經典形象，採用帶有垂直拉絲紋理的淺藍色錶盤作為主視覺，內圈設有塗覆Super-LumiNova夜光塗層的立體鑲貼時標。（ORIS官網圖片）

錶背巧思與穩定機芯配置

至於備受矚目的角色圖案則特別安排於錶背底蓋呈現，刻有戴著竹蜻蜓飛行姿態的多啦A夢插畫以及專屬獨立限量編號，隨錶附贈的超細纖維拭錶布亦以經典秘密道具「時光布」為靈感設計，增添收藏儀式感。動力核心方面，腕錶搭載Oris 754自動上鍊機芯，機芯直徑25.6毫米，配備26顆寶石軸承，振頻為每小時28,800次（4Hz），可提供41小時動力儲存，具備時、分、秒及指針式日曆顯示功能。

隨錶附贈的超細纖維拭錶布亦以經典秘密道具「時光布」為靈感設計，增添收藏儀式感。（ORIS官網圖片）