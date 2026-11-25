為慶祝品牌創立十周年，荷蘭獨立製錶品牌Holthinrichs近日發表全新「Signature Ornament Heritage Hand Engraved」限量系列腕錶。新系列共設四款設計，每款限量25枚，官方定價6,900歐元（約5.8萬港元）。新作將品牌標誌性的五級鈦金屬錶殼與傳統手工雕花工藝結合，首批30枚預訂腕錶預計於2027年6月前交付，其餘訂單則於同年內陸續完成。



為慶祝品牌創立十周年，荷蘭獨立製錶品牌Holthinrichs近日發表全新「Signature Ornament Heritage Hand Engraved」限量系列腕錶。（Holthinrichs官網圖片）

駐場瑞士雕刻師操刀 德國銀錶盤耗時六小時精雕

新系列由駐守品牌代爾夫特（Delft）工坊的瑞士雕刻師Camille Jean-Mairet親自操刀。四款腕錶均採用質地堅硬溫潤的德國銀（German silver）作錶盤基底，外圈經環形拉絲處理，並刻有創辦人Michiel Holthinrichs設計的變奏版寶璣體（Breguet numerals）數字時標；中央則純人手雕刻出龍鱗紋等四種立體圖案，每枚錶盤單是雕刻工序便需耗時約六小時。錶盤分別施以18K黃金、18K玫瑰金、白銠及黑銠四種單色電鍍處理，並配搭工業風螺旋紋小秒盤，層次分明。

四款腕錶均採用質地堅硬溫潤的德國銀作錶盤基底，外圈經環形拉絲處理，並刻有創辦人Michiel Holthinrichs設計的變奏版寶璣體數字時標。（Holthinrichs官網圖片）

錶盤分別施以18K黃金、18K玫瑰金、白銠及黑銠四種單色電鍍處理，並配搭工業風螺旋紋小秒盤，層次分明。（Holthinrichs官網圖片）

CNC五級鈦錶殼配改裝機芯 分針比例成美中不足

錶殼沿用品牌標誌性的五級鈦金屬（Grade 5 Titanium）打造，直徑38.5毫米、厚9.85毫米，錶耳對錶耳距離為46毫米，比例克制。有別於品牌早期賴以成名的3D打印款式，此作錶殼改以高難度精密車床（CNC）加工，同時保留極具建築雕塑感的扭曲式短錶耳；透過藍寶石水晶錶背，可見改裝版纖薄型Sellita SW-300自動機芯及18K鍍金擺陀。

整體設計在現代工業風與新藝術運動（Art Nouveau）裝飾美學之間取得微妙平衡，其中18K黃金龍鱗紋款與深灰鈦金屬錶殼的冷暖對比最為搶眼，半磨砂、半拋光的柳葉指針亦有效提升讀時質感。不過，細節上仍見取捨，分針長度略嫌不足，尖端未能精準延伸至外圈分鐘刻度；加上在6,900歐元的價位下仍搭載外購基礎機芯，反映出此作的定價重心完全傾斜於高工時的手工雕刻藝術與小眾設計美學之上。

錶殼沿用品牌標誌性的五級鈦金屬（Grade 5 Titanium）打造，直徑38.5毫米、厚9.85毫米，錶耳對錶耳距離為46毫米，比例克制。（Holthinrichs官網圖片）

整體設計在現代工業風與新藝術運動（Art Nouveau）裝飾美學之間取得微妙平衡，其中18K黃金龍鱗紋款與深灰鈦金屬錶殼的冷暖對比最為搶眼。（Holthinrichs官網圖片）