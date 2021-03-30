Valentino女裝新波鞋迎Outdoor潮流　耗10小時全人手製作盡顯奢華

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-30 17:59

意大利高級品牌Valentino最新女裝戶外風波鞋Crochet Sneakers正式上架，品牌同時將整個製作程序拍成短片並上載上網，讓大家能進一步了解每對Crochet Sneakers的珍貴之處，大家看過後會心動入手嗎？

Crochet Sneakers首見於Valentino 2021春夏系列，品牌主理人Pierpaolo Piccioli以「自由」作為系列主題，於米蘭為大家帶來一系列七彩繽紛、印滿花卉圖案的服飾，藉此試圖一掃過去一年的陰霾。除此之外，Pierpaolo Piccioli更在系列中抹去性別的界線，所有布料、印花、剪裁均男女共享，進一步擴大自由的定義。因此在系列中，可以看見男模特兒穿上蕾絲及印花恤衫，亦可看見女模特兒穿上西裝及波鞋，憑個性及品味而非性別來表達自己。

而Crochet Sneakers便是品牌首對女裝戶外風波鞋，亦是首對以鉤針編織而成的波鞋，Pierpaolo Piccioli藉此來回應近來日趨熾熱的運動熱潮。別以為Valentino面對波鞋這個較為陌生的領域便是手足無措或馬虎了事，品牌在製作Crochet Sneakers的過程中可謂花盡心思：每對鞋均由工匠以人手花上十小時以上製作，工匠在過程中會用上逾100米布管狀緞帶，並以88針來完成，體現出Valentino的高訂工藝及精神，相當珍貴。

鞋共有黑、淺灰、黃、紅四種配色，暫時未見香港官方網站有售，而在美國官網上則售美元$1,230（連稅）（約港幣9,562）。

另外Engineered Garments近日亦與戶外品牌KEEN合作，以UNEEK為藍本為大家帶來同樣以編織製作的涼鞋，價格比起Valentino Crochet Sneakers來說當然較為親民，有興趣的朋友不妒密切留意。