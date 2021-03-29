再有名牌手袋向日用品取材　膠籃外型FENDI BASKET喚起集體回憶

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-29 19:33

取材自九十年代沙灘袋的FENDI BASKET近日正式上架，售價定為四位數港元，再一次引發設計、名牌、定價之間的討論。

取材自九十年代沙灘袋的FENDI BASKET近日正式上架，售價定為四位數港元，再一次引發設計、名牌、定價之間的討論。（FENDI）

近期潮流興懷舊，許多八、九十年代大熱的款式如XL墊肩西裝褸、Mom's Jean等捲土重來，成為2020年最潮款式。

來到2021年，懷舊熱潮持續。然而今年不少品牌以九十年代潮流為靈感所推出的單品先後引起不少爭議，如Bottega Veneta較早前推出的「固網電話線」飾物就演變成網絡上的討論焦點，更被時尚刑警Diet Prada及潮流平台Highsnobiety發帖鞭撻，指產品定價過貴而且毫不特別。

事隔不到一個月，另一高級時裝品牌FENDI亦推出了一件爭議性十足的單品——FENDI BASKET。FENDI BASKET於FENDI 2021春夏系列首度亮相，暫有兩個尺寸，並配有粉紅、白、粉藍、橙、黃色五種配色可供選擇。FENDI BASKET取材自八、九十年代常見的沙灘袋，然而今回品牌就選擇以循環再造而成的PVC作為手袋物料，藉以呼應近年的環保熱潮。袋面中央印有凸起的FENDI雙F標誌，底部則印有「FENDI」字樣，大大提高手袋的辨識度。

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細尺寸FENDI BASKET定價$5100港幣，中尺寸則定價$6,950港幣，算是高級品牌的低價之選，但亦有網民質疑一個膠籃哪值四位數港幣。大概只能說物件的價值對不同階層及地位的人而言都不盡相同，而且奢侈品品牌從來都不志在服務大多數人，大家買得高興就好了。