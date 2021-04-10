春夏涼鞋｜穆勒拖鞋優雅時尚又舒適　15雙推介拍拖返工都合適

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-10 22:29

談起鞋款的舒適度，平底鞋穿起來一定比高跟鞋更輕鬆，女孩們更是享受穿拖鞋時自在隨心的感覺。然而確實在有些場合中，拖鞋會顯得有些過於隨意，此時此刻不妨把眼光投向集時髦與好穿於一身的穆勒拖鞋（Mules）。

穆勒拖鞋既能輕鬆套腳穿著，不露趾的設計也能適應更多的場合。比起美豔動人的高跟鞋，更多品牌近年來紛紛推出舒適而不失精緻感的穆勒平底拖鞋，無論在辦公室還是平時約會都可以輕鬆穿著，還自帶法式風格的慵懶優雅風。

VOGUE為你精選出15雙精品穆勒平底拖鞋，從Jimmy Choo復古典雅的珍珠綴飾、Gucci精緻的蜜蜂設計到GIVENCHY的Logo金屬色設計，一起來看看哪款會成為你春夏季的命定精品拖鞋（按圖一覽各鞋款）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：辦公室、約會都實穿的時髦舒適鞋款！嚴選15雙穆勒拖鞋，舒適和優雅浪漫氣質兼具】