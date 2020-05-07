【Roger Vivier】一個方扣成女士夢幻逸品　10個俘虜女生的原因

服裝能展現一個人的品味，而鞋子則是一個人對於美這件事細節的堅持。而鞋履品牌 Roger Vivier 便擁有讓風格更為加分的的特質，他經典的方釦，並融入珠寶思維的設計方式，讓 Roger Vivier 的鞋款不僅是每個女人心中的夢幻逸品，更是步入禮堂時的婚鞋首選！而 Roger Vivier 是如何讓女人傾心？儂編在這裡整理關於 Roger Vivier 的十個小故事，讓妳離這個夢幻鞋履品牌更近一步。

▼▼▼按圖放大看Roger Vivier成為女生心頭好的10個原因▼▼▼(下文有詳盡介紹)

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1. 方釦不只是裝飾意義

Roger Vivier 的方釦最早出現在 1960 年代在 Yves Saint Laurent 的時裝秀上，當時 Roger Vivier 為該品牌的女鞋設季師，該設計在 Buñuel 執導的電影《青樓怨婦》中由 Catherine Denueve 飾演的中產階級壞女孩身上亮相後，方釦這個元素在當年就變成獨立女性的表率。

2. 50-60年代誕生首雙細跟鞋

跟鞋知所以迷人，除了楦頭設計露出的腳背帶來的延伸感外，細跟給予女人婀娜多姿的姿態，更是高跟鞋的迷人之處，而細跟高跟鞋最早的設計便是在 50-60 年代出自於 Roger Vivier 之手。

3. Dior、YSL御用鞋師

Roger Vivier 他前瞻的設計眼光，就已經受到許多人設計師的肯定，他在成立個人品牌前，就曾是 Yves Saint Laurent 及 Christine Dior 的御用女鞋設計師，甚至在 Dior 的 New Look 一詞誕生後，迪奧先生開闢女鞋部門讓 Roger Vivier 成為該部門的設計總監，比起現金任聘設計師，當時的 Roger Vivier 其實跟迪奧先生是合作關係，因此他設計的每雙鞋上，都印有他的品牌字樣。

4. 名人、各品牌都愛它

除了 Yves Saint Laurent 及 Christine Dior 看上 Roger Vivier 的才華外，Christobal Balenciaga、Emmanuel Ungaro 這兩個精品品牌，也曾與他合作，當時的名人們，更爭相找 Roger Vivier 製作鞋款。

5. 莉莎白二世也愛

Roger Vivier 的鞋履除了在時尚圈受到許多人愛戴之外，皇室成員在重要場合也會穿上他的鞋！在 1953 年 Queen Elizabeth II（莉莎白二世）被加冕時，腳上穿的金色涼鞋便是出自於 Roger Vivier 之手！

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6. 量身訂做地區限定款

Roger Vivier 之所以過了這麼久，還能受到許多人喜愛，還有個很大的原因就在於品牌不時會推出地區限定款，讓所有為鞋痴迷的女孩，都能買到自己居住地的限定款！日前品牌也推出台灣區限定的平底涼鞋，粉色設計配經典方釦，非常適合春夏時做搭配。

7. 與時俱進不停下腳步

時尚是一場洪流，一沒站穩一下子就會被沖到後頭！而 Roger Vivier 能一直站穩陣腳，很大的原因就是它能與時俱進，品牌在這個球鞋當道浪潮中，亦推出了許多帶有年輕意象的休閒鞋款，不跟風一昧追求潮流設計，品牌在球鞋上依然保持優雅，將方釦完美融入其中。

8. 展覽與藝術結合

一個品牌要成功，還得學會說故事！Roger Vivier 在過去就曾用鞋款做過不少展覽，近年適逢品牌創立55週年，品牌在巴黎時裝周的發表會上，也跳脫傳統的靜態展示，Roger Vivier 找來的了不同的當代藝術家做展演，讓鞋子再如夢似幻的環境中，成為藝術表演的一部分。

9. 進攻珠寶市場

珠寶在近年來成了許多品牌爭相搶奪的版圖，而 Roger Vivier 也想來加入這塊市場！品牌的鞋款設計，因為奢華的風格因此不時能看見礦石、水晶等元素成裝飾其中，這樣的設計在 2020 年春夏，Roger Vivier 正式將它化為珠寶！走進珠寶設計領域的 Roger Vivier ，將品牌的經典方釦設計成各種飾品，讓女人不止鞋著迷，連項鍊手環都能讓妳荷包失血。

10. 名人婚鞋都選它

品牌鞋款的的優雅設計，也讓許多女人將人生最重要的一天交給它！品牌的方釦鞋款是紅毯上的常勝軍，從大S、林心如到唐嫣等藝人，在步入紅毯那一天都穿上 Roger Vivier 的鞋款。

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