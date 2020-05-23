【Loro Piana】意大利品牌推波鞋　以極矜貴皮革打造腳尖上的奢華

真正的奢華，經常是讓材質自己說話，而真正有資格說自己是低調奢華的品牌，Loro Piana絕對是其一，它不僅僅是全球最大的羊毛採購商與喀什米爾羊毛料製造商，也是來自意大利的頂級精品。 文：Paul Chen（GQ Taiwan）

當眾多品牌以喀什米爾羊毛當成最高檔衣料做為號召時，對Loro Piana來說，這只是他們的基本款，它真正的法寶是小山羊喀什米爾（Baby Cashmere），這種珍稀毛料取自蒙古和中國大約12個月大的Hircus小山羊內層絨毛，以梳理方式取得，一生中僅有一次，一次約30克，是極品中的極品；另一個法寶是秘魯印加帝國貴族御用的駱馬毛，Loro Piana與當地政府合作，成立保護區，讓駱馬在天然環境下生長，以取得最上等的駱馬毛。由此可知Loro Piana對材質的要求幾乎到了絕不妥協的地步。

，Loro Piana與當地政府合作，成立保護區，讓駱馬在天然環境下生長，以取得最上等的駱馬毛。由此可知Loro Piana對材質的要求幾乎到了絕不妥協的地步。(IG@loropianaofficial)

也因為Loro Piana只使用最高檔的材質，加上意大利工匠與裁縫的精湛工藝，它的設計幾乎以「簡單俐落」為主要特色，柔和的色調中沒有多餘的裝飾，全由那萬中選一的高級質料代言，低調卻讓人無法忽視。Loro Piana的服裝如此，2020年春夏推出的兩款男士休閒鞋Modular Walk和360 LP FLEXY WALK亦然。乍看之下都極簡到不行，但仔細觀察細節上的精緻做工和質輕柔軟的皮革，都會讓人讚嘆Loro Piana不但把「低調奢華」這幾個字具體實踐，還推上了極致，穿上之後宛如踩上了雲朵，步伐都輕盈起來。

Loro Piana為Modular Walk採用全新面料Aqualight搭配防水抗汙處理的麂皮，雖然只有黑與白兩色可選，卻利用異材質在鞋面上製造不同的光澤，極簡卻不單調；內裏則採用珍貴的納帕小牛皮，溫柔地包覆整個足部；加厚的鞋底提供超輕盈、超耐磨和超優異的柔韌性，讓穿著者擁有最舒適的穿著體驗，同時也是百搭的休閒鞋款。此外，淺褐色的橡膠鞋底將立體的品牌字母縮寫設計為防滑機制，還提供客製化服務──鞋跟留白處可寫上持有人的姓名，這靈感來自 Loro Piana經典的White Sole水手鞋。

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360 LP FLEXY WALK運動鞋則強打「輕盈」，「360」指的是重量只有如羽毛般的360克，鞋面使用的可不是普通羊毛，而是Loro Piana與澳洲和紐西蘭畜牧業者合作生產的頂級美麗諾羊毛，它有著類似羊絨的輕盈柔軟，同時增添彈性和強韌性，就像足部的第二層肌膚般，更能因應體溫變化進行調節，羊毛的天然透氣性確保穿著者一年四季都能感受到乾燥與舒爽。

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Loro Piana在開發、使用頂級面料製作服裝方面舉世聞名，純熟的工藝讓這些以珍稀材質縫製的服裝更像一件件藝術品，如今也運用在品牌新推出的兩款休閒鞋上，不論Modular Walk或360 LP FLEXY WALK，皆在意大利製造，品質沒話說。如果你體驗過Loro Piana服裝的無比舒適、實穿性及經典設計，這兩款風格不同的新鞋絕不會讓你失望，至於該怎麼挑呢？各買一雙吧，不論正裝或休閒裝扮，都能完美搭配。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：讓 Loro Piana 告訴你什麼是真正低調奢華的休閒鞋】