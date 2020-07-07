孫藝珍、宋慧喬和韓劇加持　韓國清新簡約婚紗連身裙品牌熱搜中

女神金泰希暌違五年，歷經結婚生子之後以《再見媽媽又再見》復出韓國演藝圈，不只演技進步受到肯定，不朽的美貌也讓觀眾讚嘆，她也為劇再次披上婚紗，浪漫又不過於華麗的婚紗也引起了討論話題！

金泰希與星老公Rain結婚生下兩個女兒，暌違演藝圈五年之久，帶著溫馨喜劇《再見媽媽又再見》重回女神寶座，劇中她也再次披上浪漫婚紗，與男主角李奎炯演出結婚的橋段，浪漫的蕾絲、純白色澤，配上青春氣息的透膚短袖，這款出自女神們愛用的品牌Bride and You，成為了韓國女生們熱搜的話題婚紗。

金泰希不只一次穿上Bride and you的禮服，就連公開出席活動、戲劇宣傳也會穿，Bride and you最初是做婚鞋起家，短短兩年就打開知名度，連知名婚紗禮服品牌Oscar de la Renta, Marchesa都選用，加上韓星的加持，像是宋慧喬、崔智友、孫藝珍與秀智等人穿著出席公開場合，因此還有著女神御用的鞋履之稱。

每一雙Bride and You的婚鞋都堅持手工製作，在婚鞋上加入華麗昂貴的絲綢、水晶及羽毛等，更能讓準新娘特別訂製，選擇喜歡的顏色及材質，手工打造一雙完美婚鞋將會花上7天的製作，完整地交到新娘們的手中。

之後Bride and you進一步設計婚紗，主打極簡約及線條修身的婚紗，不同於歐美較為浮誇、華麗的風格，Bride and you偏好自然清新的氣氛，剛好又流行輕婚紗、文青風格的趨勢，因此受到許多人喜愛，品牌也希望能將焦點放在新娘自身的美麗，不讓婚紗過度搶走了風采，俐落的剪裁也能讓新娘的身材更顯瘦。

除了婚紗之外，Bride and You也擅長設計優雅大方的連身裙，因此獲得許多韓星們拍攝廣告、出席活動時的青睞，潤娥在拍攝PANDORA珠寶廣告時，就是穿著Bride and You純白色開襟連身裙，這款也恰巧讓秀智出席Lancome活動時著用，堪稱是女神必備款！

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隨著韓星們的愛用，Bride and you在韓劇中的出鏡率更是多，像是《德魯納酒店》中飾演滿月社長的IU，就多次穿上此品牌設計的連身洋裝，還有申惠善在《僅此一次的愛情》穿上黑色西裝風的洋裝展現霸氣感。

朴敏英更多次在《她的私生活》﻿中穿上，連出席活動也挑選Bride and you的禮服。個性派的李聖經，穿上白色的小禮服，更為她增添女人味，顯得優雅婉約。目前Bride and you在韓國、香港與中國各有店面，可以先將喜歡的婚紗範本存起來詢問喔。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 金泰希《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》絕美婚紗出自韓國品牌，極簡又具女人味連朴敏英、潤娥也曾穿過】