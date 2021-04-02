UNIQLO & JW ANDERSON 2021春夏系列即將上架　一文了解設計詳情

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-04-02 10:00

繼UNIQLO U及+J後，UNIQLO另一大熱聯乘UNIQLO & JW ANDERSON將於4月23日推出2021春夏系列。今季主理人Jonathan Anderson更特意將花卉刺繡融入其中，藉此歌頌對新開始的期待和美好時刻。

UNIQLO & JW ANDERSON將於4月23日推出2021春夏系列。

在設計時我一直想著春天的到臨。我們一直留在室內，因此真的非常期待能再次出外走走。我也希望能在系列中融入手工藝的感覺，這對我來說是十分重要的。 Jonathan Anderson

自2017年秋冬開始，UNIQLO及JW ANDERSON主理人Jonathan Anderson多次為消費者帶來極富英倫感且具高功能性的日常服飾。來到今個季度，Jonathan Anderson透過一系列小型花卉刺繡及不同色調，將社區隔離後對新生活的展望注入系列之中，為大家帶來總共18件女裝、14件男裝及4款配件。

按圖了解整個系列：

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今季Jonathan Anderson用上大量麻質、泡泡紗物料以及棉，非常適合於天氣悶熱的香港穿著，加上春夏感十足的設計，相信令不少人都為之心動吧。系列將於本月23日正式發售，有興趣的朋友不容錯過。

按圖看UNIQLO & JW ANDERSON 2021春夏系列LOOKBOOK：