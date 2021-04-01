GU x UNDERCOVER聯乘發布　香港人能用親民價入手高橋盾設計嗎？

一物
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UNIQLO及GU認真勢不可擋，繼多個驚喜聯乘之後，GU再於較早前發布與日本著名潮牌UNDERCOVER的聯乘系列，為大家帶來爆炸級驚喜。

相信各位一物讀者都不會對UNDERCOVER的主理人高橋盾感到陌生。於1969年日本群馬縣桐生市的他，於1988年進入文化服裝學院（Bunka Fashion College）就讀，並在就學期間與朋友建立「UNDERCOVER」。1994年在東京首度發表「UNDERCOVER 1994-95年秋冬系列」，並於2002年在巴黎女裝時裝周透過「UNDERCOVER 2003年春夏系列」嶄露頭角。

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高橋盾擅長將龐克及流行文化元素融入時裝，過去多次為大家帶來耀眼及搶手的設計。今回與GU的合作，他就以「FREEDOM / NOISE」為關鍵字，抽取UNDERCOVER常用的印花及圖案元素，為大家帶來36件女裝及32件男裝單品，部份單品更特別邀請 DISNEY® 一起打造三方聯名，極之特別。

按圖看整個GU x UNDERCOVER系列：

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可惜是次GU x UNDERCOVER的聯乘僅於日本及台灣發售，系列暫不會在香港上架，看來想要擁有高橋盾設計的大家還得要出錢買UNDERCOVER了。

按圖看GU x UNDERCOVER LOOKBOOK：

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