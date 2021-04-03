成為BURBERRY模特兒的首要條件　主帥Riccardo Tisci披露選角心得

撰文： JO 最後更新日期： 2021-04-03 15:00

AI虛擬模特兒的興起改變業界的傳統，大眾對於時裝模特兒的概念已不再局限於時裝周台上的超模。隨著世代更迭以及社交媒體的影響下，模特兒的定義比以往更廣泛。那麼時裝奢侈品牌的創意總監在選角時又有什麼顧慮或偏好？早前Riccardo Tisci在接受外媒雜誌《Another》時分享了自己眼中BURBERRY模特兒應有模樣，打破性別二元視角才是先決條件？

Riccardo Tisci希望打破傳統男女的既定形象思維 （IG@riccardotisci17 ）

「我發現BURBERRY的女性顧客不但會購買女裝，同時也會挑選男裝款式。對於這種現象，我覺得非常有趣，也支持這種性別的流動性。」訪問中Riccardo Tisci解釋自己對於時裝模特兒的觀點，過去幾個季度中Burberry的模特兒不論男女都融合各種身材，性格以及種族多元。他認為現代男性氣概不再是傳統的男子氣概或體魄，而是一種自信的力量。他希望在大眾眼中「Burberry的模特兒」是個會照顧自己健康並為自己外表感到驕傲的人。

BURBERRY 2019 秋冬系列，Riccardo Tisci試水溫地起用素人模特兒作為廣告面孔。緊接其後，BURBERRY在去年疫症蔓延期間邀請到自家員工身穿Burberry2021度假系列，拍攝地點更是在倫敦公司門前。在現今這個反覆提倡包容、多元文化認同的時代，Riccardo Tisci在模特兒的選角上也逐漸大膽且跟隨潮流。

員工們親身示範的BURBERRY 造型夠貼地又親民（IG@burberry）

對比起BURBERRY前任創意總監Christopher Bailey，他任內最備受矚目的Cara Delevingne所帶有英倫經典氣質，Riccardo Tisci更偏好以大眾且貼地口味來翻新百年經典老牌，像韓國超模崔素拉便經常出鏡品牌廣告拍攝。品牌近年更著手在擴展韓國市場，當中不得不提的是韓國著名藝人劉亞仁和Hyuna 泫雅更是頻頻為品牌造勢。當然兩位設計師的偏好並無分對與錯，粉絲們是否買帳才是最為關鍵。

Christopher Bailey與Riccardo Tisci誰能得到大眾喜愛？（IG@scentaddicthq）

從韓模特到社交媒體上活躍，不難看出Riccardo Tisci個人的轉變。以往Givenchy時期的他鮮少接受媒體訪問，更曾經避開任何社交活動。自入主BURBERRY後，品牌在社交媒體的熱話從未減退。Riccardo Tisci上場後策略明顯想消費者感受到品牌年輕化以及多元。伴隨著性別流動在業界興起，相信Riccardo Tisci在模特兒選角上也會更大膽，打破我們對傳統時裝屋的印象。