日版The North Face × Palace炒價公開　Tee價錢媲美高級時裝品牌

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-30 19:30

雖然只限日本國內發售，但The North Face Purple Label × Palace Skateboards的別格系列，仍然是今個春天時裝界最成功的山系聯乘系列。

The North Face Purple Label × Palace Skateboards絕對是今個春天時裝界最成功的山系聯乘系列。（The North Face Purple Label）

因此在3月27號開賣之日，整個系列產品於日本各大時裝店、網店，全被搶購一空，想買的香港人無奈地只能夠買水貨、食炒價或到日本Yahoo拍賣Bid貨，也是意料中事。

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近日一系列The North Face Purple Label × Palace Skateboards單品亦於各大二手交易平台上架了，究竟哪些最抵買？哪些炒得最熾熱？今次參考日本Yahoo拍賣和樂天市場Rakuten的數據，稍作分析：

H/S Logo Tee升值能力最高，最平即決價亦盛惠¥30,000日元。（Yahoo jp）

最高甚至上到¥40,000。（Yahoo jp）

上衣類單品最熱炒？

環顧各大單品，Tops類產品最受歡迎，當中尤以本來就最受注目的H/S Logo Tee升值潛力最高，將兩大品牌的標誌性Logo合二為一，原價¥10,780，現在最平即決價亦盛惠¥30,000日元，最高甚至上到¥40,000，上升3至4倍！以一件短袖Tee來說，絕對是堪比High Fashion級別的價錢。

市價最高的Item，則屬Indigo Ripstop Coach。（Yahoo jp）

而留意樂天市場Rakuten的平均炒價往往來得比Yahoo JP拍賣更高。（Rakuten）

至於市價最高的單品，則屬原來定價已是最貴的Indigo Ripstop Coach Jacket ¥34,000，現在於Yahoo拍賣JP的即決價錢已是¥86,800，而且有進一步上升空間，早說了這個Palace Skateboards，未來絕對有能力取代Supreme，成為新一代Street Fashion霸主。

Indigo Ripstop Mesh Vest市價¥50,000。（Yahoo jp）

近年時裝界持續大熱的Utility Vest，二手炒價同樣絕不便宜，盛惠¥50,000，不過考慮到這枚Indigo Ripstop Mesh Vest原價都要¥33,000，這炒價未算太離地。

Cap帽算係抵玩之作。（Yahoo jp）

包袋配件類單品相對宜人？

較之Tops類產品每每數萬日元起跳的市價，Accessories類單品的售價叫人更易接受，不論是Idigo Ripstop Field Cap、Logo Print Tote Bag、CORDURA Nylon Small Shoulder Bag的價錢，平均都維持¥16,000至¥18,000之內，即是大概$1,200港元有交易，絕對是相宜的價錢。

The North Face Purple Label × Palace Skateboards CORDURA Nylon Day Pack的市價有點高昂了。（Yahoo jp）

平常一個The North Face Purple Label自家Day Pack，在nanamica.com網店齊色齊貨 ¥16,280（$1,148港元）。（nanamica）

當然，要用上述價錢買到Day Pack背包，這類平常已屬The North Face Purple Label焦點之作的話，那未免有點痴人說夢。事關這個聯乘CORDURA Nylon Day Pack，原價盛惠¥28,600，已比一般Purple Label的定番背囊貴得多，現在這枚別注版市價也攀升到¥41,000日元，約港幣$2,900，平常一個The North Face Purple Label自家Day Pack ¥16,280（約$1,148港元），而且官方還有大量存貨，設計亦差不多，有興趣的朋友不妨到nanamica網店逛逛。