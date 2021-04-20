了解HERMES、LV發展時間軸　時裝網站精製圖表　時尚史瞬間長知識

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-20 18:53

講起時裝潮流，很多人買就叻，Show Off就最高調，但每當談論背後的歷史文化，例如問「有HERMES先定有CHANEL先？」，卻支吾以對，啞口無言。

外國時裝媒體nss magazine，最近製作了一個名曰「A TIMELINE OF THE MOST FAMOUS FASHION BRANDS」的時間表，值得參考。（nssmagazine）

現在科技一日千里，手機如此方便，人類要擴闊潮流眼界，進修時裝知識，實在易而反掌。例如外國時裝媒體nss magazine，最近便很細心地以圖集方式，製作出「A TIMELINE OF THE MOST FAMOUS FASHION BRANDS」時間表，透過圖表去介紹各個品牌的年份起源，值得初心者細閱。

1818至1925年。（nssmagazine）

圖表由1818年Brooks Brothers開始，緊隨其後到1837年Hermes，由Thierry Hermès一手創立，起初由製作馬具起始其奢侈品王國。而同樣不是以服裝起家的超級時裝名牌Louis Vuitton，則誕生在1854年，比Thomas Burberry同名品牌早兩年。

1837年 Thierry Hermès創立了Hermès，萬世風雲從此起。（Hermès）

20世紀初相機尚未發達，通常都是以插畫形式，向遠方客人介紹品牌新作設計。（eoa）

及至19世紀未、20世紀初，法國高級訂造時裝Haute Couture工業已然蔚成風，LANVIN、CHANEL和VIONNET都是當時的知名代表。而眼見法國時裝如日中天，另一邊廂的意大利也急起直追，由1910年起短短十數年間，Ermenegildo Zegna、PRADA、GUCCI、FENDI和Salvatore Ferragamo應運而生，絕不讓巴黎專美。

The New Look。 （Dior）

可惜其往世界陷入經濟大蕭條和第二次世界大戰，終使到風花雪月的時裝工業大受大戰，要到1945年二戰完結之後，才得以重新出發。像創立於1946年的Christian Dior，於成立翌年便創造出The New Look輪廓，利用仙子一般的夢幻，讓人忘卻戰爭所帶來的傷痛。

Helmut Newton為YSL Le Smoking洋裝拍攝的經典照。（Helmut Newton）

發展至60年代，法國時裝持續興旺，最知名代表，首推YSL，一套黑色西裝「Le Smoking」概念，完美地顛覆世人對女性服裝的理念和見解。而正當歐洲時裝風行世界之際，其他地區的設計師亦開始全然不同的時尚觀點，靜靜地起革命。美國方面，Ralph Lauren和Calvin Klein分別以休閒舒適穿搭理念，彰顯大美國精神。

年青的川久保玲為COMME des GARÇONS準備Fashion Show。（COMME des GARÇONS）

比利時的六君子Antwerp Six（ＷＷＤ）

至於日本，1969年創立的COMME des GARÇONS，以至其後的ISSEY MIYAKE、YOHJI YAMAMOTO，都成功以截然不同的設計哲學，衝擊西方傳統服裝工業，更重要的是東洋Big Three的高瞻遠矚，數年後也啟發了比利時派系，除Ann Demeulemeester、Dries Van Noten等人的「Antwerp Six」，還有更重要的Martin Margiela，不約而同將東方美學元素於設計之中。

A Bathing Ape創立人Nigo（Wikipedia）

最後圖表第4張，反映了時裝世界的轉向，踏入90年代街頭時裝的高速堀起，憑藉日本和美國的努力，Supreme、A Bathing Ape、UNDERCOVER等品牌不但風靡全球，也確立了聯乘合作這概念的盛行。

哪怕是Rick Owens或Raf Simons這些行天橋的高級時裝品牌，骨子裡亦滿載街頭風格，近代如OFF-WHITE、1017 ALYX 9SM及Casablanca等品牌都以High Street時裝品牌作主題，高級時裝與街頭時裝的界限，早已日益糢糊。



透過這圖表，人人都可瞬間化身成「時裝精」。