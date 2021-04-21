sacai聯乘Nike Vaporwaffle新色即將登場　鞋面告別網狀轉玩尼龍

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-21 17:59

sacai設計師阿部千登勢近年要風得風，正當以為2019年與Nike聯LD Waffle，已經是她球鞋類最巔峰創作之際，誰不知上年登場的Vaporwaffle更加厲害，哪怕至今只推出4款配色，但追求者甚名，成為目前「撞鞋率」最高的球鞋。

sacai Nike Vaporwaffle Sport Fuchsia Game Royal。（Nike）

繼最受歡迎的Sport Fuchsia Game Royal、Black White配色，以及玩彩色的Tour Yellow Stadium Green、Villain Red Neptune Green後，第三波sacai Nike Vaporwaffle配色——Sesame/ Blue Void-White和Dark Iris/ Campfire Orange-White亦即將登場。

相比前作，今次設計無疑Outdoor味更重，從概念設計圖所見，紫色Vaporwaffle靈感取材自登山雪山，而沙色版本則來自沙漠石岩大地。更重要是物料方面都有着重大變化，也體現出sacai與Nike合作的球鞋的一個美學方程式：由網狀物狀走向尼龍物料之進化規律。

sacai Nike LD Waffle初代以之透視網狀物製作鞋身。（Nike）

誰不知第三波卻更改成尼龍材質。（Nike）

就以sacai Nike LD Waffle為例，初代以透視網狀物製作鞋身而驚豔全球，之後第二代亦如是，誰不知第三波卻將主打透氣性的網眼，更改成標榜防水性能的尼龍材質，同樣以機能性作主調，外觀卻截然不同。而sacai Nike Vaporwaffle的轉化亦同近，頭兩回以網面作主設計，現在第三擊卻毅然換成尼龍面料構造，結合錯綜複雜的解剖主義理念，彰顯阿部千登勢的細心與創意之餘，也反映出sacai對高科技元素的鍾愛。

據聞第4波sacai Nike Vaporwaffle繼續玩尼龍，但鞋底就換成生膠底設定。（sneakernews）

這對萬眾矚目大作，將於4月27日在日本搶先發售，sacai南青山專門店及官網都詳細列明抽籤程序與內容。那麼香港區又要等到何時呢？遺憾目前尚未有任何明確資訊，唯有緊貼Nike HKG和中環sacai專門店的不日公布吧。